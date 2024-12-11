«Азамат не может не дойти до конца в любом деле, которым бы ни занимался. А как победит – пойдет в проффутбол или создаст свою лигу». Егоров о Мусагалиеве

Дмитрий Егоров высказался о президенте ФК «10» Азамате Мусагалиеве.

«Когда Азамат только пришел в Медиалигу – мне посчастливилось записать с ним интервью.

Первая часть была про медиафутбол. Вторая – про жизнь. Мне были интересны какие-то банальные моменты, потому что шоу с Азаматом я не смотрел, но его имя слышал из каждого утюга. Мы говорили в основном о детстве. И еще чуть-чуть о становлении, о сегодняшнем дне. Интервью это не вышло как обычно. Потому что мы договаривались о медиафутболе, а не о слабостях и панических атаках.

Азамат просто не может не дойти до конца в любом деле, которым бы он ни занимался. В КВН – не просто выиграть командой из забытых богом Камызяк, но и постараться сделать свой собственный КВН.

В футболе же возможностей у него больше, чем в других сферах. А время слишком дорого, чтобы играть в чужие игры и ждать. Вот он и скупает тех, кто поможет победить. Тем более 10-20 миллионов для него сущие копейки.

А как победит – пойдет в проффутбол. Или создаст свою лигу. Я в этом не сомневаюсь, хоть и не претендую на истину.

У меня к Азамату огромная симпатия, как к любому талантливому и, что для меня важнее всего, трудолюбивому человеку. Поэтому я и сам в том числе, отправлял туда максимально положительного Макса Данилина . Но по-футбольному мы сделаем все, чтобы ему помешать взять кубок, тем самым задержав его в лиге как можно дольше», – сказал президент «БроукБойз ».