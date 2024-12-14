Мусагалиев об участии ФК «10» в Суперкубке Медиалиги: «Мы, наверное, ближе всех к поездке в Абу-Даби»

Скорее всего, ФК «10» примет участие в Winline Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби.

«Есть ощутимые продвижки по поводу Суперкубка в Абу-Даби в январе.

Мы, наверное, ближе всех к поездке в Абу-Даби среди всех партнеров Winline . Окончательное решение уже есть. Мы ждем официальное объявление от лиги», – сказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев .

В Суперкубке Медиалиги могут принять участие 6 команд: «Броуки », 2Drots и «Амкал » (финалисты двух турниров Медиалиги в 2024-м), «Родина Медиа » (победитель прошлого Суперкубка), Fight Nights (бронзовый призер МФЛ-5). На последнее место претендуют: «Титан », ФК «10», СКА, Lit Energy и Rocket Team . Даты проведения турнира: при участии 4 команд – с 3 по 9 февраля, 6 команд – с 27 января по 9 февраля.

В Суперкубке Медиалиги могут опробовать новые правила: аут Азамата (ввод мяча с боковой линии ногой в определенных зонах); серия буллиталити перед матчем – победитель начнет игру со счета 1:0; ограничение замен до 15.