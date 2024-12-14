Мусагалиев об участии ФК «10» в Суперкубке Медиалиги: «Мы, наверное, ближе всех к поездке в Абу-Даби»
«Есть ощутимые продвижки по поводу Суперкубка в Абу-Даби в январе.
Мы, наверное, ближе всех к поездке в Абу-Даби среди всех партнеров Winline. Окончательное решение уже есть. Мы ждем официальное объявление от лиги», – сказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.
В Суперкубке Медиалиги могут принять участие 6 команд: «Броуки», 2Drots и «Амкал» (финалисты двух турниров Медиалиги в 2024-м), «Родина Медиа» (победитель прошлого Суперкубка), Fight Nights (бронзовый призер МФЛ-5). На последнее место претендуют: «Титан», ФК «10», СКА, Lit Energy и Rocket Team. Даты проведения турнира: при участии 4 команд – с 3 по 9 февраля, 6 команд – с 27 января по 9 февраля.
В Суперкубке Медиалиги могут опробовать новые правила: аут Азамата (ввод мяча с боковой линии ногой в определенных зонах); серия буллиталити перед матчем – победитель начнет игру со счета 1:0; ограничение замен до 15.
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