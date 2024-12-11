ФК «10» заплатил 1 млн рублей 2Drots за Гудая и Скоропупа. Клуб выплатит еще 200 тысяч, если выйдет в полуфинал Медиалиги

Азамат Мусагалиев назвал сумму, за которую выкупил Гудая и Скоропупа из 2Drots.

«Я предложил 1 млн рублей за двоих: Гудая и Скоропупа. Чтобы они перешли сегодня, а не в феврале. Для меня важно собрать материал для нового тренерского штаба, чтобы в будущем не возникло вопросов по комплектованию.

Ждем решение руководства Медиалиги и наших партнеров, которые должны назвать состав участников Суперкубка. Да, есть риск, что нас могут не пригласить в Абу-Даби. Тогда мы будет готовиться непосредственно к весеннему турниру. Но я не считаю, что из-за этого мы можем что-то потерять.

Первые эмоции? Что мы теряем большие деньги. Я долго объяснял руководству 2Drots, что это большие деньги.

Но это не просто 1 млн рублей, а еще плюс 200 тысяч, если мы попадем в полуфинал шестого сезона Медиалиги . Еще они хотели, чтобы мы заплатили 200 тысяч, если попадем в Абу-Даби. Но это никак от нас не зависит, и нет смысла это обсуждать. Но если мы понимаем, что эти футболисты принесли нам результат, то замечательно», – сказал президент ФК «10».

Гудай и Скоропуп перешли в ФК «10» из 2Drots.