«Грядут серьезные перемены, встретим их достойно». 2Drots об уходе Скоропупа и Гудая

2Drots выпустили заявление после ухода Гудая и Скоропупа.

«Мы объявляем, что Денис Гудаев и Илья Скоропупов покидают нашу команду и переходят в ФК «10».

Хотим от всей души поблагодарить ребят за все то время, проведенное в нашей команде. Мы встречали с вами громкие победы и переживали горестные поражения. Спасибо вам», – написано в соцсетях клуба.

Гудай выступал за 2Drots с 2022-го. В составе клуба он выиграл два сезона Медиалиги, МКС и казахстанскую медиалигу. По итогам 2024 года был признан лучшим защитником по версии Winline Media Football Awords.

Скоропуп выступал за 2Drots с 2023-го.