«Грядут серьезные перемены, встретим их достойно». 2Drots об уходе Скоропупа и Гудая
2Drots выпустили заявление после ухода Гудая и Скоропупа.
«Мы объявляем, что Денис Гудаев и Илья Скоропупов покидают нашу команду и переходят в ФК «10».
Хотим от всей души поблагодарить ребят за все то время, проведенное в нашей команде. Мы встречали с вами громкие победы и переживали горестные поражения. Спасибо вам», – написано в соцсетях клуба.
Гудай выступал за 2Drots с 2022-го. В составе клуба он выиграл два сезона Медиалиги, МКС и казахстанскую медиалигу. По итогам 2024 года был признан лучшим защитником по версии Winline Media Football Awords.
Скоропуп выступал за 2Drots с 2023-го.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал 2Drots
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