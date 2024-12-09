Азамат: «Мы вышли из гонки за Алишера. Скоропуп подтвердил все договоренности о переходе в ФК «10»

Азамат Мусагалиев заявил, что ФК «10» больше не интересен Алишер Рахимов.

«Мы, как и обещали 2Drots, выходим из гонки за Алишера. Мы не гоняемся за ним, потому что со стороны руководства «БроукБойз » происходит некое сумасшествие. История с Максом Данилиным была ловушкой – я же думаю о футболистах – теперь каждый клуб подписывает футболиста на 2-3 года, полагая, что когда за их футболистом кто-то придет, они объявят сумму в расчете их зарплат до конца контракта.

За него объявлены какие-то неимоверные суммы. Проанализировав, хочется сказать, что на данный момент в клубе собраны футболисты, которые ничем не уступают, а то превосходят Алишера по качествам. Есть ребята, которые сейчас ждут окончания своего контракта, предварительно с нами подтвердили все договоренности – это Илья Скоропупов и еще один футболист, от которого мы ждем решения. Решение уже озвучено, но мы ждем более официального подхода», – сказал президент ФК «10».

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