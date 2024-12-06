Кутуз о Гудае в ФК «10»: «Все будет решаться на следующей неделе»
Кутуз заявил, что Гудай еще не в ФК «10».
«Мечтаю вновь играть с Гудой в одной команде! Но на фоне слухов о том, что он УЖЕ в ФК «10», хочу сказать – это не так.
Было предложение от меня пообщаться с Азаматом, что есть интерес. Но все это будет решаться в Москве на следующей неделе», – написал форвард «Десятки».
Недавно Гудай рассказал, что он на 70-80% покинет 2Drots.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Кутуза
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