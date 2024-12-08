Пруцев хочет заявить в Медиалигу свою команду «Слабые». Игрок «Спартака» содержит ее на свои средства
Данил Пруцев хочет заявить свою команду в Winline Медиалигу.
«Будем подавать заявку, но вряд ли нас возьмут. Есть ажиотаж. Есть Кубок Надежды – надеюсь, хотя бы туда нас возьмут, чтобы мы там доказали. У нас спонсоров нет, чисто мои инвестиции», – заявил хавбек «Спартака».
Команда называется «Слабые» и базируется в Краснодаре.
В текущем сезоне Мир РПЛ Пруцев провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.
Напомним, ранее своя медиафутбольная команда «Бей Беги» была у Александра Соболева и Георгия Джикии, когда оба футболиста выступали за «Спартак». Проект был приостановлен.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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