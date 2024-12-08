Пруцев хочет заявить в Медиалигу свою команду «Слабые». Игрок «Спартака» содержит ее на свои средства

Данил Пруцев хочет заявить свою команду в Winline Медиалигу.

«Будем подавать заявку, но вряд ли нас возьмут. Есть ажиотаж. Есть Кубок Надежды – надеюсь, хотя бы туда нас возьмут, чтобы мы там доказали. У нас спонсоров нет, чисто мои инвестиции», – заявил хавбек «Спартака ».

Команда называется «Слабые» и базируется в Краснодаре.

В текущем сезоне Мир РПЛ Пруцев провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, ранее своя медиафутбольная команда «Бей Беги» была у Александра Соболева и Георгия Джикии , когда оба футболиста выступали за «Спартак». Проект был приостановлен.