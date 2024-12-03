3

Отар Кушанашвили: «Похож ли я на человека, который уступит этой чмошной хвори? Нет! Жизнь бесценна!»

Отар Кушанашвили высказался после победы в номинации Персона года на MFA 2024.

«Спасибо всем за то, что признали меня персоной года. Я действительно велик и несокрушим. У меня впереди химиотерапия. Похож ли я на человека, который уступит этой чмошной хвори? Нет! Жизнь никогда не бывает напрасной. Жизнь бесценна!

Желаю моей команде «Родина Медиа» призов в предстоящем году! Но и любой другой команде. Включая команду моего любимого Саши Зуева. Ей тоже желаю победить, если она будет достойна.

Желаю всем качественного, сладкого, вкусного, счастливого, светлого, улыбчивого, теплого Нового года!» – сказал медиадиректор «Родины Медиа».

Отара Кушанашвили признали персоной года в медиафутболе.

«Не онкология подарила мне жизнь, а родители. И не онкологии, #####, у меня ее забирать». Кушанашвили эмоционально выступил после признания персоной года

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
logoОтар Кушанашвили
Winline Media Football Awards
logoWinline Медиалига
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Человек такого статуса и известности остается хорошим парнем – для меня это главное». Чепурин о Кушанашвили
2 декабря, 12:34
Пламенная речь Отара и доминация Маврина. Главные моменты Media Football Awards 2024
30 ноября, 10:29Фото
«Не онкология подарила мне жизнь, а родители. И не онкологии, #####, у меня ее забирать». Кушанашвили эмоционально выступил после признания персоной года
2229 ноября, 20:49
Отар Кушанашвили – персона года в медиафутболе
29 ноября, 19:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маврин предложил Кутузу поменяться клубами на МФЛ-6
26 минут назад
Герман о восстановлении Степански после травмы: «Я уверен, что его лучший сезон впереди. Будем вместе с «Динамо» возвращать его домой»
сегодня, 08:59
«Для меня это выглядит #######. Это фирменный амкаловский мув». Некит об интересе «Амкала» к Гудаю
1вчера, 19:09
«Из 2D я уйду либо за нереальные деньги, либо за невероятные перспективы. Ни то, ни другое сейчас никто не дает». Слон о своем будущем
2вчера, 15:34
Баста не жалеет, что перевел СКА в медиафутбол: «Еще больше укрепился во мнении, что это одна из самых ярких спортивных единиц»
33вчера, 14:02
Джикия о закрытии медиафутбольной команды: «Нужно было уделять этому время, самого себя, но не получалось»
8вчера, 13:12
Смолов против матча сборных России и Медиалиги: «Булщит. Они не должны даже упоминаться в одном предложении»
71вчера, 12:18
«Броуки» ответили Герману по поводу интереса к Алишеру: «Fake news. Его контракт – до конца 2025 года»
вчера, 11:23
Эль Матадор и Мушвиг подерутся на бойцовском турнире медиафутболистов
3вчера, 10:25
Герман заявил, что «Амкал» готов вернуть Алишера: «Он яркий игрок, хоть и ведет себя по-детски иногда. Мы не ссорились, у нас нормальные отношения»
вчера, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55
Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
622 ноября, 08:38
Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»
621 ноября, 12:27
Новичок «Амкала» Алексеев отказал RT ради «Банки» перед стартом сезона: «Рокеты» больше предлагали в финансовом плане»
20 ноября, 20:00