Отар Кушанашвили: «Похож ли я на человека, который уступит этой чмошной хвори? Нет! Жизнь бесценна!»

Отар Кушанашвили высказался после победы в номинации Персона года на MFA 2024.

«Спасибо всем за то, что признали меня персоной года. Я действительно велик и несокрушим. У меня впереди химиотерапия. Похож ли я на человека, который уступит этой чмошной хвори? Нет! Жизнь никогда не бывает напрасной. Жизнь бесценна!

Желаю моей команде «Родина Медиа » призов в предстоящем году! Но и любой другой команде. Включая команду моего любимого Саши Зуева. Ей тоже желаю победить, если она будет достойна.

Желаю всем качественного, сладкого, вкусного, счастливого, светлого, улыбчивого, теплого Нового года!» – сказал медиадиректор «Родины Медиа».

Отара Кушанашвили признали персоной года в медиафутболе.

«Не онкология подарила мне жизнь, а родители. И не онкологии, #####, у меня ее забирать». Кушанашвили эмоционально выступил после признания персоной года