Отар Кушанашвили: «Похож ли я на человека, который уступит этой чмошной хвори? Нет! Жизнь бесценна!»
«Спасибо всем за то, что признали меня персоной года. Я действительно велик и несокрушим. У меня впереди химиотерапия. Похож ли я на человека, который уступит этой чмошной хвори? Нет! Жизнь никогда не бывает напрасной. Жизнь бесценна!
Желаю моей команде «Родина Медиа» призов в предстоящем году! Но и любой другой команде. Включая команду моего любимого Саши Зуева. Ей тоже желаю победить, если она будет достойна.
Желаю всем качественного, сладкого, вкусного, счастливого, светлого, улыбчивого, теплого Нового года!» – сказал медиадиректор «Родины Медиа».
Отара Кушанашвили признали персоной года в медиафутболе.
«Не онкология подарила мне жизнь, а родители. И не онкологии, #####, у меня ее забирать». Кушанашвили эмоционально выступил после признания персоной года
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