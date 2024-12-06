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Кушанашвили о раке: «Девушки борются за жизнь отчаяннее, чем парни. Это меня потрясло. У нее четвертая химиотерапия, а она прихорашивается перед обходом»

Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с раком.

«В коридоре я видел приговоривших себя людей. Спрашиваю парня: «Сколько тебе лет?» Он говорит про какие-то вещи, я его прерываю и опять: «Сколько тебе лет?» Он говорит: «27». Глубокий старик, #####. Я говорю: «#### [Зачем] ты ходишь как мертвец, #####?» Он говорит: «Я уже приговорен, мне ничего не поможет». Говорю: «Ты дурак совсем, #####?! К тебе приезжают мама и папа, ты говоришь им, что ты мертвец? Хочешь маму за собой взять?»

Я зашел в палату и думаю, как эти люди хоронят себя раньше времени. Они не думают, что его мама старенькая сидит и плачет у изголовья, а он ее добивает этим: «Мам, прощай!» Получает удовольствие, упиваясь этим. И я стал ходить по коридорам и приводить всех в чувства, как Робин Уильямс в фильме «Целитель Адамс». Встречал кого-нибудь и говорил: «Да вы что, вы же победите рак». Мои визуальные впечатления: девушки борются за свою жизнь отчаяннее и целеустремленнее, чем парни. Это меня потрясло. И старые люди держатся за жизнь крепче, чем молодые. Девушки прихорашиваются перед утренним обходом врачей. У нее четвертая химиотерапия, но она хочет хорошо выглядеть.

Люди представления не имеют, что такое рак. Я долго искал с моим богатейшим глоссарием, как описать мое состояние круглые сутки. Я приблизительно с помощью врачей нащупал слова. Не дай бог, но представьте себе, что внутри вас подожгли факел. Круглые сутки горит. От боли вы готовы лезть на стенку, начинаете сходить с ума, хотите ударить врача. Чем бережнее к вам относятся люди, тем больше они вас раздражают, потому что вам уже наплевать на все», – сказал медиадиректор «Родины Медиа».

В начале октября Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Летом он попал в реанимацию, где позднее у него обнаружили рак кишечника.

Кушанашвили в медиафутболе с 2023 года – он является медиадиректором в «Родине Медиа».

На ежегодной премии Media Football Awards Отар Кушанашвили был признан персоной года в медиафутболе.

Отар Кушанашвили – как боролся с раком и что понял о жизни. Сердечный монолог

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
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