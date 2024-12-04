Игрок «Чертаново Медиа» Шония вызвал на бой форварда «Броуков» Сохиева
Руслан Шония обратился с Камилу Гаджиеву и игроку «Броуков» Артуру Сохиеву.
Игрок «Чертаново Медиа» Руслан Шохиев хочет выступить на турнире по единоборствам для медиафутболистов.
Хавбек вызвал на бой игрока «Броуков» Руслана Шохиева.
Ранее Сохиев вызвал на бой судью Чембулатова.
Турнир по единоборствам, который организует президент Fight Nights Камил Гаджиев, пройдет в феврале.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Чертаново Медиа»
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