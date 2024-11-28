Млечный анонсировал дисс на 2Drots
Ваня Млечный показал отрывок дисса на 2Drots.
«Мне звонят на телефон, но я сброшу.
Че там, ну как по империи?
Парни, у нас все феерия», – отрывок из дисса Млечного.
Релиз состоится завтра.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Млечного
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