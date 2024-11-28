Слон: «Самое худшее, что могло случится с 2Drots, произошло в этом году – поражение «Амкалу» в финале»
Сыч: «Успех ли приход Панова? Это стечение обстоятельств. От этого «Амкала» в целом никто ничего не ждал. Когда 2Drots все время забирает все кубки, мы сами завышаем ожидания, а потом оступаемся».
Фрол: «Я не могу сказать, что от «Амкала» не было каких-то ожиданий. Наоборот все завысили планку, что либо они выиграют, либо…»
Слон: «Кричала фанатов «Сколько можно – вы #######» олицетворяет этот длинный период ожидания, все понимали, что это беда. И потом эти амбиции чуть-чуть успокоились, и ребятам стало легче. У меня есть ощущение, что сейчас с 2Drots случилось самое худшее – это поражение «Амкалу» в финале. А если к этому добавить еще и предыдущие 2 поражения в финалах… Возможно, это для нас станет неким плюсом». Сыч: «Прикиньте, как сейчас приятно болельщикам «Амкала». Я зашел в комментарии под последний ролик на канале 2D, будто вся аудитория «Амкала» пришла и начала прибивать нас. Мне даже жалко Стиля после его вида после матча».
Эд: «Не добавь этот момент в ролик, никто бы ничего не сказал».
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