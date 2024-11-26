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Бахти предложил две вариации серии буллиталити для роста результативности в Медиалиге

Президент Lotus Бахти предложил вариации буллиталити.

Ранее Winline Медиалига объявила, что для роста результативности и повышения интереса к началу трансляций в Суперкубке Медиалиги будут пробиваться серии буллиталити перед матчем. Команда, победившая в этой серии, начинает матч со счета 1:0.

«Логика лиги понятна: хочется добавить эмоций, аркадности, зрелищности. Нам тоже этого хочется. Но есть опасения, что команда, вышедшая вперед в начале матча по буллитам, сядет в защиту. Да и все матчи, закончившиеся 1:0, будут вызывать бурю недовольств и будут такими же скучными, многие будут считать их результат не справедливым.

Уже ясно, что буллиты в начале матчей – неизбежная реальность. Раз это неизбежно, то предлагаю рассмотреть две вариации:

1. Засчитывать гол, добытый в серии буллиталити, только после гола, забитого с игры.

Объясню на примере: Fight Nights играют с «БроукБойз» и выигрывают серию буллитов в начале, но счет все равно остается 0:0. Если FN в течение 50 минут забивают любой гол, то им засчитывается и гол, добытый по буллитам. Если FN не забивают с игры, то в конце матча они имеют 0 забитых мячей.

Аргументы:

• Мы не будем опасаться, что команда, выигравшая серию в начале матча, сядет в оборону. Чтобы получить гол за выигранную серию, ей надо будет забить гол с игры. Команда наоборот будет атаковать, зная, что первый забитый гол принесет ей 2 гола.

• Мы не будем опасаться, что команда, проигравшая серию в начале матча, сядет в оборону. Шанс пропустить 1 случайный мяч очень высок, а когда этот мяч засчитается сразу за 2 гола, сидеть в обороне будет слишком опасно – точно нужно забивать.

• Смотреть трансляции станет гораздо интереснее. Если серия буллитов в начале матча заканчивается засчитанным голом, то сама серия, как событие, тоже заканчивается. Если серия буллитов заканчивается засчитанным голом только после гола, забитого с игры, то само событие продолжается долго – до первого забитого гола победителем. В игре появляется новая вводная, которую надо постоянно держать в уме – смотреть трансляцию станет гораздо интереснее.

• У нас есть шанс увидеть забитый мяч, который принесет команде сразу 3 гола. Представьте: команда, которая выиграла серию буллитов в начале, горит 0:2, а потом забивает красным мячом – ей засчитывается 2 гола за красный мяч и 1 гол за серию буллитов, и она выходит вперед 3:2. Пусть в меня летят камни, но мне кажется, что это очень круто!

2. Буллиты в начале каждого тайма.

Аргументы:

• У команды, проигравшей серию буллитов в начале 1-го тайма, будет шанс отыграться по серии буллитов в начале 2-го тайма – это добавит справедливости в процесс.

• Если одна команда выиграет обе серии в начале обеих таймов и победит 2:0, то к ней будет гораздо меньше вопросов – их победа точно не будет считаться случайной.

• Можно запретить игрокам, участвовавшим в серии в начале первого тайма, бить в начале второго тайма – мы увидим кучу разных исполнений ото всех.

• Можно обязать менять вратарей на разные серии – добавит зрелищности и мы, наконец, узнаем как выглядят вторые вратари команд.

• Значимость буллитов возрастет. Это заставит команды формировать отряды «буллитеров» – буллиты станут отдельным серьёзным столпом медиафутбола

• Есть шанс увидеть 3 серии буллитов или буллиталити за матч.

• Трансляции матчей станут интереснее, хайлайты будут сконцентрированы не только в начале и в конце матча, а распределены по всей трансляции.

• Минус – матчи будут длиться дольше, но можно избежать этого поданными заранее списками исполнителей», – написал Бахти.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Lotus
logoLotus
Bahh Tee
logoWinline Медиалига
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