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Шахбанов остался в «Титане». Хавбеком интересовались 2Drots

Гамид Шахбанов решил остаться в «Титане».

Ранее хавбек рассказывал, что было несколько команд, с кем обсуждалось возможное сотрудничество.

Шахбановым интересовались 2Drots, Lit Energy, «Родина Медиа» и Lotus.

Полузащитник выступает за «Титан» с первого сезона участия клуба в Winline Медиалиге.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Титана»
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logo«Гама» Гамид Шахбанов
logoЛФК «Титан»
logoLotus
logoLit Energy
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