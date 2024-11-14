Шахбанов остался в «Титане». Хавбеком интересовались 2Drots
Гамид Шахбанов решил остаться в «Титане».
Ранее хавбек рассказывал, что было несколько команд, с кем обсуждалось возможное сотрудничество.
Шахбановым интересовались 2Drots, Lit Energy, «Родина Медиа» и Lotus.
Полузащитник выступает за «Титан» с первого сезона участия клуба в Winline Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Титана»
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