Шахбанов остался в «Титане». Хавбеком интересовались 2Drots

Гамид Шахбанов решил остаться в «Титане».

Ранее хавбек рассказывал, что было несколько команд, с кем обсуждалось возможное сотрудничество.

Шахбановым интересовались 2Drots, Lit Energy , «Родина Медиа » и Lotus .

Полузащитник выступает за «Титан» с первого сезона участия клуба в Winline Медиалиге.