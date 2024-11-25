Маврин предложил Осипову альтернативу буллитам перед матчем: «Перфоманс будет, но счет я бы все же не трогал»

Василий Маврин выступил против серии буллиталити перед матчами Winline Медиалиги.

Ранее технический директор МФЛ Дмитрий Кортава объявил, что в предстоящем Суперкубке лиги будут опробованы нововведения. Одно из них – серия буллиталити до начала матча. Победившая команда начинает игру со счета 1:0.

Президент Медиалиги Николай Осипов, комментируя критику данной идеи, подчеркнул , что новшество в первую очередь должно повысить результативность матчей.

«Главная проблема – не правила, а концепция, которая теряется!

Кортава: МФЛ – площадка для молодых футболистов. Давайте введем правила для них.

Осипов: я хочу сделать уникальный продукт, отличный от про футбола.

И снова нет единого вектора, что хочет лига? Какой вектор она задает и популяризирует?

Я вижу один вектор для развития и масштабирования лиги – это сближение с профессиональным футболом (больше матчей с профкомандами, в том числе со сборной России). Но каждое правило, которое сейчас пытаются ввести, только отталкивает и отдаляет медиафутбол от развития и движения навстречу проффутболу и большему сотрудничеству. Или мы не к этому шли в этом году?

Финально: критикую – предлагаю!

Коле предлагал не брать буллиты в начале игры, а, например, вспомнить еще одну дисциплину из блогерских челленджей – выход один в один против защитника и вратаря. Пробивают по три так называемых выхода, и при победе одна из команд получает какую-либо плюшку в матче. Если ничья, тогда и плюшек не получают. Но, несомненно, перфоманс в начале игры будет присутствовать. Но счет я бы все-таки не трогал. Да и буллиты в конце матча будут с огоньком, как всегда и было в лиге», – написал хавбек «Амкала ».