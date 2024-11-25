  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Маврин предложил Осипову альтернативу буллитам перед матчем: «Перфоманс будет, но счет я бы все же не трогал»
0

Маврин предложил Осипову альтернативу буллитам перед матчем: «Перфоманс будет, но счет я бы все же не трогал»

Василий Маврин выступил против серии буллиталити перед матчами Winline Медиалиги.

Ранее технический директор МФЛ Дмитрий Кортава объявил, что в предстоящем Суперкубке лиги будут опробованы нововведения. Одно из них – серия буллиталити до начала матча. Победившая команда начинает игру со счета 1:0.

Президент Медиалиги Николай Осипов, комментируя критику данной идеи, подчеркнул, что новшество в первую очередь должно повысить результативность матчей.

«Главная проблема – не правила, а концепция, которая теряется!

Кортава: МФЛ – площадка для молодых футболистов. Давайте введем правила для них.

Осипов: я хочу сделать уникальный продукт, отличный от про футбола.

И снова нет единого вектора, что хочет лига? Какой вектор она задает и популяризирует?

Я вижу один вектор для развития и масштабирования лиги – это сближение с профессиональным футболом (больше матчей с профкомандами, в том числе со сборной России). Но каждое правило, которое сейчас пытаются ввести, только отталкивает и отдаляет медиафутбол от развития и движения навстречу проффутболу и большему сотрудничеству. Или мы не к этому шли в этом году?

Финально: критикую – предлагаю!

Коле предлагал не брать буллиты в начале игры, а, например, вспомнить еще одну дисциплину из блогерских челленджей – выход один в один против защитника и вратаря. Пробивают по три так называемых выхода, и при победе одна из команд получает какую-либо плюшку в матче. Если ничья, тогда и плюшек не получают. Но, несомненно, перфоманс в начале игры будет присутствовать. Но счет я бы все-таки не трогал. Да и буллиты в конце матча будут с огоньком, как всегда и было в лиге», – написал хавбек «Амкала».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
logoАмкал
logoНиколай Осипов
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
правила
logoВасилий Маврин
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Николай Осипов: «Пока мало кто за буллиталити в начале матча. Спад результативности не вспоминают. Проще критиковать»
вчера, 16:39
«Media Basket привлекает атмосферой и энергетикой. Это ни с чем не сравнится». Юрий Киселев о медиабаскетболе
1вчера, 15:33
Босс Media Basket Кострубов: «Ice Cube увидел, где играет Bone Collector, написал ему: «Это что за дичь, братан?»
3вчера, 13:56
Кутуз: «Нападающий года – Костюков. Игрок года – Гудай»
вчера, 11:44
«Баринов заиграл бы. Еще Самошников». Кузнецов об игроках РПЛ, подходящих «Эспаньолу» 90-х
5вчера, 10:12
10 тысяч зрителей посетили финал Media Basket на «ЦСКА Арене». Только один матч в 2024-м собрал больше
4вчера, 08:07Видео
Auf c Bone Collector выиграли 4-й сезон Лига Ставок Media Basket
23 ноября, 19:25
Дубчак продлил контракт с «Амкалом»
23 ноября, 18:44
«Медиаспорт – это про «Амкал», 2Drots, «Родину Медиа». Это не про команды, которые с кучей денег создались и решили поиграть». Вагабонд об участии 2D в Media Basket
23 ноября, 17:06
Дмитрий Кортава: «В Суперкубке МФЛ опробуем буллиталити перед игрой, скорее всего. Победитель серии начнет матч со счета – 1:0»
23 ноября, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
12вчера, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55
Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
622 ноября, 08:38
Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»
621 ноября, 12:27
Новичок «Амкала» Алексеев отказал RT ради «Банки» перед стартом сезона: «Рокеты» больше предлагали в финансовом плане»
20 ноября, 20:00
Тимур Гурцкая: «Для любой команды РПЛ прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой»
419 ноября, 18:05
Евгений Кузнецов о Медиалиге: «Люди делают крутую тему, кайфуют, тренируются. Сыграть самому? Я же бревно!»
419 ноября, 10:54
Пономарев о победе «Амкала»: «Стыд и позор! Не нужно было опускаться до такого уровня, чтобы какие-то блогеры обыгрывали «Динамо»
1518 ноября, 20:27
«Сборная Брунея, мы ждем тебя. Готовы сами приехать». Президент «Амкала» Герман после победы над «Динамо»
618 ноября, 19:28
Rocket Team Мозгова обыграла Dawgs и встретится с Hoops, AUF выбил Players Club и сыграет с Alikson Team Седоковой. Результаты 1/4 финала Media Basket
117 ноября, 19:40