Турик, Шнейдер и Коробов покинули Lotus

Lotus объявил об уходе из команды трех футболистов.

Клуб покинули Алексей Турик, Константин Шнейдер и Никита Коробов.

«Спасибо за ваш вклад, отдачу и каждую игру под эгидой нашего клуба», – говорится в заявлении клуба.

В конце октября Lotus сообщил об уходе 15 футболистов, включая Яроша, Ивана Скрипника, Георгия Каджаю и других.

После 5-го тура Кубка Медиалиги Lotus возглавил Сослан Гатагов, который недавно анонсировал чистку состава команды.