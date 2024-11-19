Турик, Шнейдер и Коробов покинули Lotus
Lotus объявил об уходе из команды трех футболистов.
Клуб покинули Алексей Турик, Константин Шнейдер и Никита Коробов.
«Спасибо за ваш вклад, отдачу и каждую игру под эгидой нашего клуба», – говорится в заявлении клуба.
В конце октября Lotus сообщил об уходе 15 футболистов, включая Яроша, Ивана Скрипника, Георгия Каджаю и других.
После 5-го тура Кубка Медиалиги Lotus возглавил Сослан Гатагов, который недавно анонсировал чистку состава команды.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Lotus
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