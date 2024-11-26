Литвин организовал спарринг бойца UFC Царукяна и футболиста Талабко на поле «Лужников». Игрок LE должен был продержаться минуту

Хавбек Lit Energy Артем Талабко выстоял минуту в октагоне против Армана Царукяна.

Поединок организовал блогер и президент медиафутбольной команды Lit Energy Михаил Литвин. Канвас установили на поле «Лужников».

За то, что Талабко выдержал минуту и не упал, Литвин заплатил ему 1 млн рублей.

Царукян – боец смешанных единоборств, выступающий в UFC в легком весе (до 70 кг), 1-й номер рейтинга UFC в легком весе.

Ранее Литвин выходил на похожий поединок против Хамзата Чимаева .

Талабко – воспитанник нальчикского «Спартака». В профи играл за «Спартак» Нальчик. В медиафутболе высутпал за 2Drots, позже перешел в Lit Energy.