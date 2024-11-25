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«Ряба, помимо открытия года, заслуживает стать и лучшим игроком». Пича о премии Media Football Awards

Пича назвал своих фаворитов на победу на премии Winline Media Football Awards.

«Мне очень приятно, что я хотя бы номинирован. Достойно, что тебя выделяют среди огромного количества игроков. А выиграю ли я? Это уже другой вопрос.

Надеюсь, что награды заберут наши ребята. От тех, кто высказывались о том, кто достоин победить, я свое имя редко слышал. Буду доказывать в следующем году.

Сложно определить, какая у меня позиция. Если игрок на моей позиции забил несколько голов, то его можно отнести к нападающим. Для меня, когда говорят о нападающем, это больше центральный форвард. Надеюсь, Степа [Костюков] заберет лучшего нападающего.

Наверное, в тех требованиях, в которых я играю, я больше полузащитник, так как приходится очень сильно отрабатывать назад.

Если говорить об игроке года, то это Ряба. Человек провел очень достойно два сезона. Мне кажется, летом его недостаточно отмечали. Сейчас все увидели его качества, которые мы уже видели давно. Считаю, что Ряба, помимо открытия года, заслуживает стать еще и лучшим игроком», – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logo«Степански» Степан Костюков
logoWinline Медиалига
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
Winline Media Football Awards
logo2Drots
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