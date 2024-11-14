0

Алишер, Маврин и Сычев номинированы на звание лучшего игрока года в медиафутболе

Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на награду футболисту года.

На приз претендуют все игроки, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России-2024/25).

В шорт-листе: Алишер Рахимов, Илья Давыдов, Жекич, Николай Зириков и Антон Соснин (все – «БроукБойз»), Дмитрий Сычев и Гудай (оба – 2Drots), Василий Маврин, Пича, Степан Костюков, Имай (все – «Амкал»), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации игрок года

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАнтон Соснин
logo«Гудай» Денис Гудаев
logo«Имай» Руслан Имаев
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logo«Степански» Степан Костюков
logoНиколай Зириков
logo«Жекич» Евгений Плешко
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoДмитрий Сычев
logoВасилий Маврин
logoИлья Давыдов
logoАлишер Рахимов
Winline Media Football Awards
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шахбанов остался в «Титане». Хавбеком интересовались 2Drots
10 минут назад
Онопко о матче сборных России и Медиалиги: «У Брунея федерация, это сборная. А Медиалига – это что?»
9сегодня, 13:21
Данилин, Костюков и Мазур – номинанты на премию лучшему нападающему в медиафутболе
сегодня, 12:05
Опубликовано голосование на лучшего полузащитника года в медиафутболе. Среди номинантов Маврин и Алишер
сегодня, 11:05
«Очень тяжелый случай». У Маврина 6 мышечных повреждений разной степени тяжести после Кубка Медиалиги
сегодня, 10:23
Жекич, Гудай и Имай номинированы на лучшего защитника года в медиафутболе
сегодня, 10:05
Сычев, Н. Зириков и Швагирев в списке номинантов на вртаря года в медиафутболе
сегодня, 09:02
Бирюк покинул «Титан» после 5 лет в клубе
вчера, 19:52
«Вы – лицо тренера! Неужели, сука, я – трус #####!?» Речь Панова из раздевалки в перерыве финала с 2Drots
4вчера, 19:13
Хавбек 2Drots Скоропуп ездил на переговоры с ФК «10»
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Акинфеев поддержал голкипера 2Drots Сычева после проигрыша в финале Кубка Медиалиги: «Не переживай. Ты уже легенда»
4вчера, 16:26
Мусагалиев приглашал Денисова в ФК «10»: «Представляете, что бы это было? Он бы согласился, если бы я позвонил раньше»
6вчера, 11:24
Rocket Team Мозгова и Alikson Team Седоковой вышли в плей-офф, Pena Team и Favela Basket покинули турнир. Результаты 5-го тура Media Basket
10 ноября, 20:49
Экс-тренер «Волгаря» и «Акрона» Панов привел «Амкал» к победе в Кубке Медиалиги в своем дебютном сезоне
9 ноября, 20:25
Забирайте футболку 2Drots и два билета на финал Кубка Медиалиги
8 ноября, 09:00
ФК «10» сыграет с «Динамо» Брест в Беларуси 16 ноября
6 ноября, 19:17
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
24 ноября, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
14 ноября, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18