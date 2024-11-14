Алишер, Маврин и Сычев номинированы на звание лучшего игрока года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на награду футболисту года.
На приз претендуют все игроки, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России-2024/25).
В шорт-листе: Алишер Рахимов, Илья Давыдов, Жекич, Николай Зириков и Антон Соснин (все – «БроукБойз»), Дмитрий Сычев и Гудай (оба – 2Drots), Василий Маврин, Пича, Степан Костюков, Имай (все – «Амкал»), но вы можете вписывать и свои варианты.
Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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