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  • «Ты должен играть? Получается, все, кто играли на твоей позиции – это #####? Сумки ##### пинает, ###### занимается». Панов в перерыве матча с «Динамо» – Катричу
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«Ты должен играть? Получается, все, кто играли на твоей позиции – это #####? Сумки ##### пинает, ###### занимается». Панов в перерыве матча с «Динамо» – Катричу

Виталий Панов разнес Анатолия Катрича в перерыве матча с «Динамо».

«Толя, ты молодой парень, который здесь играл, тебя любят болельщики… Когда нужно бежать – ты отдашь, когда нужно возвращаться… Ты трусишь? Смотришь по сторонам будто в прострации. Если ты хочешь здесь играть долго и счастливо, мне нужно, чтобы ######### [работали].

Ты будешь ##### характер в другом месте ##### показывать. Выходи на поле и ####### [доказывай] #####. Сумки ##### пинает, ###### [ерундой] ##### занимается. Выходи и ####### [доказывай] там #####. Ты можешь мне свой характер ##### не показывать. Пинает он… Выходи и ####### там.

Ты должен играть? Получается, все, кто играли на твоей позиции – это ##### [фигня]? Это показываешь отношение к партнеру. Значит, они недостойны ##### играть», – сказал главный тренер «Амкала».

Анатолий Катрич был в структуре «Динамо» с 2011-го. В 2015-м дебютировал за основу, застав в команде Кокорина, Кураньи, Жиркова и других звезд.

Всего Катрич провел за клуб 49 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 15 ассистов.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Ролик «Амкала» с матча против «Динамо»
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