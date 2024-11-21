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  • Матч «Динамо» – «Амкал» вошел в топ-3 спортивных событий недели по просмотрам. Его обошли игра Россия – Бруней и встреча легенд «Динамо» и «Спартака»
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Матч «Динамо» – «Амкал» вошел в топ-3 спортивных событий недели по просмотрам. Его обошли игра Россия – Бруней и встреча легенд «Динамо» и «Спартака»

Игра «Амкала» против «Динамо» вошла в тройку по просмотрам на прошлой неделе.

Матч Winline Сквозь Вселенные «Динамо» – «Амкал» на «Матч ТВ» посмотрели 2,185 миллиона зрителей. Это третий результат прошлой недели среди спортивных событий.

Встреча прошла 17 ноября на «ВТБ Арене». На трибунах присутствовало 18 778 болельщиков. Матч закончился победой «Амкала» (3:2).

Товарищескую игру по просмотрам опередил матч легенд «Динамо» и «Спартака», который посмотрели 2,3 млн человек.

Матч сборной России против сборной Брунея стал самым просматриваемым, собрав у экранов более 3,7 млн зрителей старше 18 лет.

Игру 2Drots и «Броуков» в Норильске по футзалу посмотрели 802 тысячи человек.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова 
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logo2Drots
logoСборная России по футболу
ВТБ Арена
logoсборная Брунея
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стадионы
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