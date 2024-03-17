Пике о футболе: «Это развлечение, он конкурирует и с Netflix, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Игра на 90 минут не так увлекательна. Это одна из причин создания Кингс Лиги»
Жерар Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает.
«Одна из причин, по которой мы создали Кингс Лигу, заключается в том, что я видел, как мои дети смотрят футбольный матч, а через десять минут они уже сидят в своих телефонах и планшетах и одновременно смотрят что-то другое.
Футбол – это развлечение, поэтому он конкурирует не только с другими видами спорта. Он конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Футбол на 90 минут не так увлекателен.
Я смотрел, например, «Барса» – «Наполи», важную игру Лиги чемпионов, но 25-ю игру в чемпионате? Я их не смотрю. Только некоторые матчи «Барсы», когда могу, но не 90 минут. Может быть, 30 или 40 минут. Это тенденция, ее не остановить, и нужно приспосабливаться.
Люди сами выбирают, что им смотреть, и это [только] важные матчи – технологии не остановить. На днях я надел очки виртуальной реальности и, сидя дома в пижаме, собираясь ложиться спать, посмотрел полный матч НБА изнутри площадки. Я был там. С каждым годом эти продукты становятся все лучше.
Наступит момент, когда вы наденете эти очки и будете чувствовать себя так же, как на стадионе, только вы сможете сказать: «Теперь я хочу сидеть рядом с Хави, теперь я хочу смотреть из-за ворот».
В будущем клубы будут платить болельщикам за посещение стадиона, потому что дома, в пижаме, с печеньем на диване, это даже лучше, чем на стадионе. Мы не так далеки от этого.
Вам нужно понять, куда идет футбол и куда идут развлечения, объединить их, чтобы люди по-прежнему были привязаны к футболу», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.
Футбол: 90 основное время + 15 перерыв +10 добавленное, это уже почти два часа, которые ставить на паузу не особо интересно.
Кому то будет интересно смотреть и платить билет за 30 минутный просмотр футбола? Думаю что нет.
А те кто не очень терпят 90 минут футбола всегда могут смотреть 5 минутные обзоры матча.)
смотреть по 25 матчей сезона Пике не нравится
а потом он приводит в пример НБА
Если мне интересен матч, я буду смотреть его, а все остальное перечисленное, можно спокойно посмотреть попозже.
И хватит нам пропихиватт поколение тиктокеров, если не хотят смотреть футбол 90 минут-это их проблемы.
Увлекательнейшее зрелище))
футбол конкурирует с фильмами, неифликс конкурирует с игровыми приставками и ТП
Пике решил устроить революцию 🤷