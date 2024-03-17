Пике о футболе: «Это развлечение, он конкурирует и с Netflix, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Игра на 90 минут не так увлекательна. Это одна из причин создания Кингс Лиги»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов УЕФА НБА Наполи интернет соцсети YouTube медийный футбол Кингс Лига Футбол

Жерар Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает.

«Одна из причин, по которой мы создали Кингс Лигу, заключается в том, что я видел, как мои дети смотрят футбольный матч, а через десять минут они уже сидят в своих телефонах и планшетах и одновременно смотрят что-то другое.

Футбол – это развлечение, поэтому он конкурирует не только с другими видами спорта. Он конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Футбол на 90 минут не так увлекателен.

Я смотрел, например, «Барса» – «Наполи», важную игру Лиги чемпионов, но 25-ю игру в чемпионате? Я их не смотрю. Только некоторые матчи «Барсы», когда могу, но не 90 минут. Может быть, 30 или 40 минут. Это тенденция, ее не остановить, и нужно приспосабливаться.

Люди сами выбирают, что им смотреть, и это [только] важные матчи – технологии не остановить. На днях я надел очки виртуальной реальности и, сидя дома в пижаме, собираясь ложиться спать, посмотрел полный матч НБА изнутри площадки. Я был там. С каждым годом эти продукты становятся все лучше.

Наступит момент, когда вы наденете эти очки и будете чувствовать себя так же, как на стадионе, только вы сможете сказать: «Теперь я хочу сидеть рядом с Хави, теперь я хочу смотреть из-за ворот».

В будущем клубы будут платить болельщикам за посещение стадиона, потому что дома, в пижаме, с печеньем на диване, это даже лучше, чем на стадионе. Мы не так далеки от этого.

Вам нужно понять, куда идет футбол и куда идут развлечения, объединить их, чтобы люди по-прежнему были привязаны к футболу», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

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52 комментария
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А давайте еще показывать футбол в вертикальном режиме, чтобы тиктокерам было привычнее его смотреть?
+55
-8
+47
А как сериалы на тех же платформах? По триста серий смотрят и ничего, не логично получается)
+32
-5
+27
Ответ Клирик
А как сериалы на тех же платформах? По триста серий смотрят и ничего, не логично получается)
Одна серия 30-40 минут. Можно поставить на паузу и продолжить хоть через неделю.
Футбол: 90 основное время + 15 перерыв +10 добавленное, это уже почти два часа, которые ставить на паузу не особо интересно.
+20
-5
+15
90 минут, ну плюс-минус ещё доб время это разве слишком много? Я думаю что нет.
Кому то будет интересно смотреть и платить билет за 30 минутный просмотр футбола? Думаю что нет.
А те кто не очень терпят 90 минут футбола всегда могут смотреть 5 минутные обзоры матча.)
+17
-4
+13
смотреть матчи по 90 минут Пике не нравится
смотреть по 25 матчей сезона Пике не нравится
а потом он приводит в пример НБА
+11
0
+11
Странная взаимосвязь между футболом, нетфликсом, тиктоком и ютубом.
Если мне интересен матч, я буду смотреть его, а все остальное перечисленное, можно спокойно посмотреть попозже.
И хватит нам пропихиватт поколение тиктокеров, если не хотят смотреть футбол 90 минут-это их проблемы.
+14
-3
+11
Тогда Роналду сможет играть до 45-50 лет 🤭
+8
0
+8
Ответ Си Эм Панк
90 минут, ну плюс-минус ещё доб время это разве слишком много? Я думаю что нет. Кому то будет интересно смотреть и платить билет за 30 минутный просмотр футбола? Думаю что нет. А те кто не очень терпят 90 минут футбола всегда могут смотреть 5 минутные обзоры матча.)
Главное, он приводит в пример НБА, где игра 48 минут идёт, плюс 3 перерывы и 100 остановок для рекламы))
Увлекательнейшее зрелище))
+7
0
+7
Ответ akakiysob10
Если честно, то только не ему говорить про глобальные темы. Футболстом был костоллмом безголовым. Такие же и коменты.
Пике может и не самый приятный человек, и язык у него тот ещё , но вот защитником и футболистом он был отличным. Праймовый Пике это мировой уровень. И всегда в основе.Глянь статистику и достижения, сделай открытие для себя )
+4
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+4
Ответ Нейтральный критик
Одна серия 30-40 минут. Можно поставить на паузу и продолжить хоть через неделю. Футбол: 90 основное время + 15 перерыв +10 добавленное, это уже почти два часа, которые ставить на паузу не особо интересно.
эмм , не хочу расстраивать. но футбол тоже можно на паузу поставить. у Пике видать совсем чердак поехал. как можно футбол и кинематограф сравнивать? серьезно? а спортивную ходьбу марафон смотрят? или лыжи на большие дистанции? футбол это жизнь для болельщиков. а если ты не болеешь а включаешь на фоне, то чему удивляться?
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В далекие времена когда футбол начали показывать по телевизору наверное некоторые "умные" люди тоже так думали.
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Есть фанаты и они будут . Новое это конечно хорошо , но если посмотрим на песьни , то они в прошлом были лучше и сейчас их не придумать .
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Он просто пытается баллов набрать среди молодежи,в президенты барсы он там собирался или куда,не знаю.
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Ответ Trash Talking
А давайте еще показывать футбол в вертикальном режиме, чтобы тиктокерам было привычнее его смотреть?
Пике говорит очевидные вещи, рейтинги трасляций футбола падают, это видно. Золотая эпоха прошла. Можно, конечно, ещё верить в фифашную сказочку о космических просмотрах их убогого псевдотурнирчика. Но Пике сказал правду, футбол стал менее интересен для людей, это видно.
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Ответ akakiysob10
Если честно, то только не ему говорить про глобальные темы. Футболстом был костоллмом безголовым. Такие же и коменты.
Ты его с Рамосом перепутал это тот школу с трудом окончил в 18 лет .А у Пике прекрасное образование. И уже больше портфолио участия в успешных проектах от Кингс Лиги у которой куча просмотров до суперкубка испании и Кубка Девиса ... А игрок Пике был не грубый очень много карточек получал ха разговоры , а не фолы поэтому когда ты говоришь что Пике "костолом безголовый" это скорее тебя характеризует....
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Ответ Никита Тулаев
эмм , не хочу расстраивать. но футбол тоже можно на паузу поставить. у Пике видать совсем чердак поехал. как можно футбол и кинематограф сравнивать? серьезно? а спортивную ходьбу марафон смотрят? или лыжи на большие дистанции? футбол это жизнь для болельщиков. а если ты не болеешь а включаешь на фоне, то чему удивляться?
ну потому что это называется непрямая конкуренция

футбол конкурирует с фильмами, неифликс конкурирует с игровыми приставками и ТП
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Ответ Нейтральный критик
Одна серия 30-40 минут. Можно поставить на паузу и продолжить хоть через неделю. Футбол: 90 основное время + 15 перерыв +10 добавленное, это уже почти два часа, которые ставить на паузу не особо интересно.
Сомневаюсь, что понравившийся человеку сериал он будет смотреть по одной серии в неделю. Многие так вообще могут залпом посмотреть весь сезон за выходные.
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предлагаю таймы сократить до 1 минуты и сделать картинку вертикальной как в тик-токе, получится 2 полноценных ролика + сделать трансляцию таймов на азиатском и графика в стиле аниме, так мы удовлетворим все потребности нынешней молодежи
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Щас смотрел матч МЮ-Ливерпуль,так там и 120 минут мало было,супер матч
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Да и похер на нынешнее поколение. Может даже и к лучшему будет, если этот вид спорта сильно потеряет в популярности в будущем. Будет меньше всякого бизнеса, который только навредил этой игре, не будет крутиться так много денег, и вернётся старый добрый футбол, который полюбила большая часть нынешних футбольных болельщиков)
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Боже, бедные наши внуки.,
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В кубке Англии и АПЛ добавляют по 10 минут на тайм ( Скажите спасибо дедушке Венгеру ) , а этот выскочка хочет забрать от тайма эти 10 минут.
Пике решил устроить революцию 🤷
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Надо отнять микрофон у этого гандболиста
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Live концерты, ходит на футбол - мы любим за атмосферу.
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Пике грамотно отмывает деньги иначе зачем он столько открыл мертворождённых проектов
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Ответ Arslan Sarykulow
В далекие времена когда футбол начали показывать по телевизору наверное некоторые "умные" люди тоже так думали.
В те времена у футбола было меньше конкуренции. Я сам начал смотреть спорт, потому что было всего 9 тв каналов и выбора особо не было. А у нынешних подростков есть интернет с доступом к бесконечному количеству контента.
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Ответ DanielCarvalho
Странная взаимосвязь между футболом, нетфликсом, тиктоком и ютубом. Если мне интересен матч, я буду смотреть его, а все остальное перечисленное, можно спокойно посмотреть попозже. И хватит нам пропихиватт поколение тиктокеров, если не хотят смотреть футбол 90 минут-это их проблемы.
Без прироста новой аудитории (то самое поколение тиктока) футбол постепенно вымрет.
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Ответ Да всем насрать
Да и похер на нынешнее поколение. Может даже и к лучшему будет, если этот вид спорта сильно потеряет в популярности в будущем. Будет меньше всякого бизнеса, который только навредил этой игре, не будет крутиться так много денег, и вернётся старый добрый футбол, который полюбила большая часть нынешних футбольных болельщиков)
Футбол и деньги сосуществуют с начала создания этой игры, если вдруг убрать деньги, проф клубы превратятся в любителей без стадионов, без зрителей, академии перестанут существовать и выпускать кого-то, детям негде будет заниматься.)
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Ответ Nike of FW
Ты его с Рамосом перепутал это тот школу с трудом окончил в 18 лет .А у Пике прекрасное образование. И уже больше портфолио участия в успешных проектах от Кингс Лиги у которой куча просмотров до суперкубка испании и Кубка Девиса ... А игрок Пике был не грубый очень много карточек получал ха разговоры , а не фолы поэтому когда ты говоришь что Пике "костолом безголовый" это скорее тебя характеризует....
* В 28 Рамос окончил школу .....
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Ответ Родя Раскольников
Сериалы как раз таки популярны потому что серия короче фильма в 2-3 раза.
неужто у кого-то получается смотреть по одной серии? не верю
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