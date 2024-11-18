Прокоп – на вопрос о переходе в «Амкал»: «Будем общаться. Панов меня посмотрел за эти 4 тренировки, сделал выводы»
Михаил Прокопьев высказался о возможном переходе в «Амкал».
«Могу ли перейти в «Амкал»? Возможно. Контракт с «Родиной Медиа» заканчивается зимой. Будем общаться.
Если мне дают такой шанс. Хоть и на один матч история, но тренер мог меня посмотреть за эти 4 тренировки и игру, сделать выводы. Если буду нужен, то пообщаемся.
Панов – сумасшедше хорош. В «Амкале» все изменилось в хорошую сторону. Панов постоянно говорит, что они лучшие, что они чемпионы. Игроки сами начали так думать. Все сильно повзрослели за этот год», – рассказал хавбек «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Прокоп сыграл за «Амкал» в Winline сквозь вселенные – шоу-матче «Динамо» – «Амкал» (2:3).
«Амкал» обыграл «Динамо»: самолюбие профи задето. 2+1 у главной звезды, Женя Медведева сыграла
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости