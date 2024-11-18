Прокоп – на вопрос о переходе в «Амкал»: «Будем общаться. Панов меня посмотрел за эти 4 тренировки, сделал выводы»

Михаил Прокопьев высказался о возможном переходе в «Амкал».

«Могу ли перейти в «Амкал»? Возможно. Контракт с «Родиной Медиа » заканчивается зимой. Будем общаться.

Если мне дают такой шанс. Хоть и на один матч история, но тренер мог меня посмотреть за эти 4 тренировки и игру, сделать выводы. Если буду нужен, то пообщаемся.

Панов – сумасшедше хорош. В «Амкале » все изменилось в хорошую сторону. Панов постоянно говорит, что они лучшие, что они чемпионы. Игроки сами начали так думать. Все сильно повзрослели за этот год», – рассказал хавбек «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Прокоп сыграл за «Амкал» в Winline сквозь вселенные – шоу-матче «Динамо» – «Амкал» (2:3).

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