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Дмитрий Егоров: «Алишер стоит 7 миллионов рублей плюс столько же бонусов» 

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров назвал стоимость Алишера.

«Алишер стоит 7 миллионов рублей плюс столько же бонусов.  

Алишер нам нужен как футболист. Но ему самому в первую очередь нужно вернуться в дисциплину. Когда он был в дисциплине – он прогрессировал, а когда после финала он уехал играть в Драфте ФНЛ, сам себя лишил и Кубка России, и старта сезона, и, возможно, квартиры. 

К кому бы сейчас ни подойти, все скажут, что Алишер «сдал». Только от него самого зависит, насколько он сможет прогрессировать в следующем году и доказать, что он сильный, что ему нужно нести деньги за лучшие голы.

Сейчас он получил штраф в от 80% зарплаты, но за то, что он сыграл хорошо, получил 500 тысяч рублей. Насколько я знаю, особо ни с кем не поделился из команды. Он знает, как терять деньги, и как их зарабатывать», – сказал президент «Броуков».

Недавно «Броуки» оштрафовали полузащитника Алишера Рахимова на 80% от части зарплаты из-за его поездки на матч ЛФЛ в Сочи. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Броуков»
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