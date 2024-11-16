Дмитрий Егоров: «Алишер стоит 7 миллионов рублей плюс столько же бонусов» 

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров назвал стоимость Алишера.

«Алишер стоит 7 миллионов рублей плюс столько же бонусов.

Алишер нам нужен как футболист. Но ему самому в первую очередь нужно вернуться в дисциплину. Когда он был в дисциплине – он прогрессировал, а когда после финала он уехал играть в Драфте ФНЛ, сам себя лишил и Кубка России, и старта сезона, и, возможно, квартиры.

К кому бы сейчас ни подойти, все скажут, что Алишер «сдал». Только от него самого зависит, насколько он сможет прогрессировать в следующем году и доказать, что он сильный, что ему нужно нести деньги за лучшие голы.

Сейчас он получил штраф в от 80% зарплаты, но за то, что он сыграл хорошо, получил 500 тысяч рублей. Насколько я знаю, особо ни с кем не поделился из команды. Он знает, как терять деньги, и как их зарабатывать», – сказал президент «Броуков».

Недавно «Броуки » оштрафовали полузащитника Алишера Рахимова на 80% от части зарплаты из-за его поездки на матч ЛФЛ в Сочи.