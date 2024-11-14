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«Броуки» предложили два миллиона рублей 2Drots за Гаучо

«Броуки» готовы купить форварда 2Drots Гаучо за 2 миллиона рублей.

Виталий Дьяков: «Я думаю, Гаучо не перейдет [к нам]. И «дроты» его не отпустят, и он сам «дротов» не отпустит.

Дмитрий Егоров: «Какой ему смысл сидеть там на банке?»

Виталий Дьяков: «Я думаю, его следующий шаг будет в профкоманду».

Дмитрий Егоров: «Мы это два года назад слышали. Он только потолстел».

Райзен: «Думаю, мы можем провести с «дротами» трансфер Гаучо, но в обмен на игрока».

Дмитрий Егоров: «Мы прямо сейчас предлагаем 2Drots 2 млн за Гаучо».

Райзен: «Да. И если 2D скажут, что этого недостаточно, то почему тогда вы мне предлагали 2 млн за лидера?»

Дмитрий Егоров: «Гаучо не играет в основе, и они сейчас будут брать еще нападающих».

Виталий Дьяков: «Мы берем игрока с замены. 2 миллиона – это окончательно».

Гаучо играет за 2Drots со второго сезона Winline Медиалиги. В Winline Кубке Медиалиги форвард провел 10 матчей и отметился 2 голами и 1 ассистом.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Броуков»
logoВиталий Дьяков
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logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
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logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoWinline Кубок Медиалиги
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