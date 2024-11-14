«Броуки» предложили два миллиона рублей 2Drots за Гаучо
Виталий Дьяков: «Я думаю, Гаучо не перейдет [к нам]. И «дроты» его не отпустят, и он сам «дротов» не отпустит.
Дмитрий Егоров: «Какой ему смысл сидеть там на банке?»
Виталий Дьяков: «Я думаю, его следующий шаг будет в профкоманду».
Дмитрий Егоров: «Мы это два года назад слышали. Он только потолстел».
Райзен: «Думаю, мы можем провести с «дротами» трансфер Гаучо, но в обмен на игрока».
Дмитрий Егоров: «Мы прямо сейчас предлагаем 2Drots 2 млн за Гаучо».
Райзен: «Да. И если 2D скажут, что этого недостаточно, то почему тогда вы мне предлагали 2 млн за лидера?»
Дмитрий Егоров: «Гаучо не играет в основе, и они сейчас будут брать еще нападающих».
Виталий Дьяков: «Мы берем игрока с замены. 2 миллиона – это окончательно».
Гаучо играет за 2Drots со второго сезона Winline Медиалиги. В Winline Кубке Медиалиги форвард провел 10 матчей и отметился 2 голами и 1 ассистом.
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