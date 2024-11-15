Рахимов оштрафован на 80% от части зарплаты. Хавбек «Броуков» без разрешения уехал в Сочи на ЛФЛ и отказался ехать в Норильск
Дмитрий Егоров: «У Алишера большой штраф по зарплате. Мы никого не отпускали до матча с 2Drots по футзалу. Часть команды обратилась к нам, чтобы выяснить, почему для разных людей разные правила. Почему часть команды придерживается дисциплины, а кто-то берет и уезжает.
В этот же момент Алишер просится уехать домой. Артем его не отпускает из-за общекомандной дисциплины. Внезапно Алишер обнаруживается в Сочи на ЛФЛ».
Райзен: «Я ему написал, что не хочу выяснять, почему он уехал. И сказал, чтобы он вернулся на тренировки по футзалу. Алишер ответил, что он не футзалист и ему нужно посоветоваться с тренерами.
Получается, он самовольно покинул расположение клуба. Я сказал, что часть зарплаты в ноябре порежется на 80%».
Виталий Дьяков: «Он и мне, и Васильевичу [Соснину] писал. Сказал, что устал и попросил паузу. Если бы он не играл на ЛФЛ, то было бы менее критично».
Егоров: «Сейчас Алишер говорит, что он травмирован и у него нет морального желания ехать в Норильск из-за полученного штрафа. Я принял решение: раз он не хочет ехать в Норильск, пусть едет в отпуск и думает».
«Броуки» провели матч по футзалу против 2Drots 15 ноября (7:3).
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