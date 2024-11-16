Алтун покинул «Титан»
«Титан» объявил об уходе Антона Алтунина.
Полузащитник провел за команду 31 матч и отметился 3 результативными действиями.
С «Титаном» Антон Астунин выиграл МФЛ-4.
Ранее клуб объявил об уходе Бирюка.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телерам-канал «Титана»
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