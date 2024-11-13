Бирюк покинул «Титан» после 5 лет нахождения в клубе
Кирилл Бирюков объявил об уходе из «Титана».
«Ни в коем случае у меня нет никаких обид или негатива. Могу сказать только слова благодарности и пожелать удачи «Титану».
Однако, пришло время мне идти дальше, своим путем. Это было совместное решение, которое я уверен, пойдет на пользу и мне, и «Титану», – написал хавбек.
Кирилл Бирюков находился в клубе 5 лет. В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ-4.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Бири
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