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Бирюк покинул «Титан» после 5 лет нахождения в клубе

Кирилл Бирюков объявил об уходе из «Титана».

«Ни в коем случае у меня нет никаких обид или негатива. Могу сказать только слова благодарности и пожелать удачи «Титану».

Однако, пришло время мне идти дальше, своим путем. Это было совместное решение, которое я уверен, пойдет на пользу и мне, и «Титану», – написал хавбек.

Кирилл Бирюков находился в клубе 5 лет. В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ-4.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Бири
logo«Биря» Кирилл Бирюков
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logoЛФК «Титан»
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