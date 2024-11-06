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ФК «10» сыграет с «Динамо» Брест в Беларуси 16 ноября

«Десятка» проведет товарищеский матч с брестским «Динамо».

Матч пройдет в Беларуси на стадионе «Брестский». Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прошлом году «Десятка» уже встречалась с «Динамо» Брест. В той игре победу одержала команда из Беларуси – 3:1. У «Десятки» единственный гол забил Кутуз. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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товарищеские матчи (прочее)
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