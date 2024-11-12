ФК «10» примет участие в казахстанской медиалиге в январе

ФК «10» сыграет в 1XBET MFL в Казахстане.

Об этом сообщил организатор турнира Дидар Сыдыкбек.

Новый сезон казахстанской МФЛ ориентировочно пройдет в Астане на «Астана Арене» с 18 января по 1 февраля 2025 года.

В турнире сыграет 8 команд: российские ФК «10», «Амкал» и «БроукБойз», казахстанские VPR team, SD Family и Jaidarman, Unwanted из Узбекистана и Top Team из Кыргызстана.

Дидар Сыдыкбек добавил , что на каждый матч зимнего турнира в Казахстане будет выставляться судейская бригада нейтральных стран.