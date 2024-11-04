Fight Nights примут участие в стыках за выход в Суперкубок в Абу-Даби
Fight Nights – участник стыков за выход в Суперкубок МФЛ.
Николай Осипов подтвердил Камилу Гаджиеву, что Fight Nights участвуют в стыках за выход в Суперкубок в Абу-Даби.
Участие в Суперкубке гарантировали финалисты МФЛ-5: «БроукБойз», 2Drots и финалист Кубка Лиги «Амкал».
Стыки должны пройти в ноябре. О других участниках стыков пока не сообщалось.
Суперкубок планируется как и в прошлом году в первой половине февраля 2025 года в Абу-Даби.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Fight Nights
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