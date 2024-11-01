Дмитрий Кузнецов: «Нужно минимум 100 тысяч для комфортной жизни»

Дмитрий Кузнецов рассказал, сколько денег ему требуется для комфортной жизни.

«На оплату коммунальных услуг, телефона, интернета, бензина уходит 40-45 тысяч, плюс питание, одежда, в какой-нибудь кинотеатр сходить, в ресторан, когда нужно людей отвести…

Тысяч 100 – это минимум», – отметил бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер 2Drots .

Сколько тратят игроки РПЛ?