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Дмитрий Кузнецов: «Нужно минимум 100 тысяч для комфортной жизни»

Дмитрий Кузнецов рассказал, сколько денег ему требуется для комфортной жизни.

«На оплату коммунальных услуг, телефона, интернета, бензина уходит 40-45 тысяч, плюс питание, одежда, в какой-нибудь кинотеатр сходить, в ресторан, когда нужно людей отвести… 

Тысяч 100 – это минимум», – отметил бывший защитник ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер 2Drots.

Сколько тратят игроки РПЛ?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Кузнецов
деньги
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