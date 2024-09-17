У Алана Гатагов нет зарплаты в 2Drots
Алан Гатагов играет за 2Drots бесплатно.
«Я давно хотел взять в команду взрослого футболиста. У нас есть взрослые по паспорту, а в душе ему 21.
Алан поиграл на хорошем уровне. Понимает всю структуру, всю кухню. Его не надо заново обучать. Он такой ветеран, которому дайте 7 минут – он выходит, два-тра раза обостряет.
Он в тренировочном процессе, если кто-то вспылил, подходит, объясняет. Внутри всегда нужен такой человек. В «Броуках» такой Антон Соснин.
Его зарплата в 2Drots – 0 рублей», – высказался о подписании спортивный директор 2Drots Ильдар.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Карена
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