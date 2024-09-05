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Спортдир 2Drots Ильдар: «Крап получал бы 30 тысяч рублей сейчас в проффутболе, не больше»

Спортдиректор 2D Ильдар оценил, сколько бы Крап мог зарабатывать в проффутболе

Ильдар: «Если бы Крап играл в проффутболе, то 30 тысяч рублей он бы получал. Но не больше. Крапу надо прибавлять – он сам об этом прекрасно знает. Мы ему всегда об этом говорим. Надеемся, он это когда-то поймет. Главное, чтобы время не ушло.

Ему надо прибавить в дисциплине. Он старается: не опаздывает, приходит. Плюс стало мало медийных ребят, в основном только профессиональные футболисты, и он стал подтягиваться, подходить к тренировкам более осмысленно.

По футбольному – он хороший, одаренный игрок. Он у вас был [в «Народной Команде»], вы сами видели. Он хорошо понимает, что происходит на поле. Но нужна практика. Тренировки тренировками, но если ты не играешь, то тяжело прибавить.

Он хотел куда-то уйти, но не получилось, поэтому пока будет у нас».

Крикс: «Мне кажется, что 30 тысяч – объективно мало. У него есть уверенность на футбольном поле, которая в том числе передается всей команде. Есть люди, которые играют даже примерно на одном уровне, но если у одного игрока есть уверенность, что сейчас он забьет гол, то это придает ему добавленную стоимость».

Ильдар: «Мы же хотим его воспитать, чтобы он дошел до РПЛ. Поэтому начнем с 30». 

Ранее Крап говорил, что заслуживает зарплату 1 миллион в месяц.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Народной Команды»
деньги
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