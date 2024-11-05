0

Осипов подтвердил, что квартиру в Баку получит лучший игрок финала четырех, а не всего сезона

Николай Осипов рассказал о претендентах на квартиру в Баку.

Сегодня в новом выпуске «Стола» проскочила инфа, что главный приз достанется лучшему футболисту турнира, так как финал четырех в Баку не состоялся

«Приз у нас был за финал четырех, то есть полуфиналы и финал. В целом, у нас в финале лучшие команды, поэтому если победит «Амкал», приз заберет человек из «Амкала», а в случае победы 2Drots – представитель этой команды.

У меня на данный момент три кандидата: Василий Маврин, Дмитрий Сычев и Ряба», – сообщил нам президент Winline Медиалиги.

Команда-чемпион получит денежный приз в размере пяти миллионов рублей.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАртур Рябокобыленко
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
logoНиколай Осипов
logoВасилий Маврин
Winline Суперкубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Fight Nights примут участие в стыках за выход в Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
вчера, 13:22
Алишер, Сычев, Маврин, Соснин: участники «Стола» обсудили шорт-лист лучших игроков года
8 октября, 17:10
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
930 сентября, 13:50
Осипов намерен убрать драки из МФЛ и серьезно наказывать провинившихся: «У меня жесткая позиция – прекратить эту историю!»
123 сентября, 19:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сборные Медиалиги и ФНЛ планируют сыграть в крытом манеже в Красноярске
2сегодня, 11:20
ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS выступят на финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
1сегодня, 09:10
Евгений Спиряков: «Моя чистая прибыль – больше двух миллионов рублей в месяц»
2вчера, 19:14
«Нафига мне напрягаться и рвать жопу? Если бы от этого зависели хотя бы мои бабки или подписчики. До сих пор ждем записки Манны». Сибыч о вкидах перед дерби
вчера, 18:16
Президент «Амкала» Герман ответил Дзюбе: «Он и Слуцкий говорят, что никогда не придут в медиафутбол. Но Т-Лига – это тоже медиафутбол, ку-ку, #####»
11вчера, 16:56
«Он думал, что я хочу его слить. А мне было важно, чтобы он не ушел». Руководитель «Чисто Питер» о Радимове
вчера, 15:31
Fight Nights примут участие в стыках за выход в Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
вчера, 13:22
Текила: «С Крапом договоренности до конца сезона. Обсудим его поведение – если он согласится на определенные пункты, значит, мы вместе»
1вчера, 12:29
Дмитрий Егоров занял 3-е место на турнире по медиапокеру. Президент «Броуков» выиграл 9 300 долларов
вчера, 08:53
Players Club Obladaet победил Blatosphera Словетского, команда Седоковой выиграла у Favela Basket. Результаты 4-го уик-энда Media Basket
13 ноября, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
2вчера, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
1вчера, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40