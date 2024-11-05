Осипов подтвердил, что квартиру в Баку получит лучший игрок финала четырех, а не всего сезона
Николай Осипов рассказал о претендентах на квартиру в Баку.
Сегодня в новом выпуске «Стола» проскочила инфа, что главный приз достанется лучшему футболисту турнира, так как финал четырех в Баку не состоялся
«Приз у нас был за финал четырех, то есть полуфиналы и финал. В целом, у нас в финале лучшие команды, поэтому если победит «Амкал», приз заберет человек из «Амкала», а в случае победы 2Drots – представитель этой команды.
У меня на данный момент три кандидата: Василий Маврин, Дмитрий Сычев и Ряба», – сообщил нам президент Winline Медиалиги.
Команда-чемпион получит денежный приз в размере пяти миллионов рублей.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости