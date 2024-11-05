Осипов подтвердил, что квартиру в Баку получит лучший игрок финала четырех, а не всего сезона

Николай Осипов рассказал о претендентах на квартиру в Баку.

Сегодня в новом выпуске «Стола» проскочила инфа, что главный приз достанется лучшему футболисту турнира, так как финал четырех в Баку не состоялся

«Приз у нас был за финал четырех, то есть полуфиналы и финал. В целом, у нас в финале лучшие команды, поэтому если победит «Амкал», приз заберет человек из «Амкала », а в случае победы 2Drots – представитель этой команды.

У меня на данный момент три кандидата: Василий Маврин , Дмитрий Сычев и Ряба », – сообщил нам президент Winline Медиалиги .

Команда-чемпион получит денежный приз в размере пяти миллионов рублей.