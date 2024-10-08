Алишер, Сычев, Маврин, Соснин: участники «Стола» обсудили шорт-лист лучших игроков года
Участники шоу «Это медиафутбол, бро» обсудили шорт-лист лучших игроков года.
Ежегодная церемония Winline Media Football Awards запланирована на ноябрь.
Некит: «Либо Алишер, либо Сычев, мне кажется. Если мы бы выиграли финал МФЛ-5, а Сыч сыграл бы на ноль, то вообще… Да, финал у него получился смазанным, но он нас туда вывел, сейчас у него «сухари», и если мы выиграем турнир, побеждая 1-0 с его сэйвами, то для меня Дима – один из претендентов».
Сева: «Мы обозначили шорт-лист: Маврин, Сыч и Алишер. Кто-то еще?».
Райзен: «Антон Соснин».
Сева: «Он заслужил. Незаметный герой. Но такие игроки редко получают «Золотой мяч». Обычно его вручают атакующим футболистам».
Федос: «Всегда хочется своих подтянуть, поэтому я бы еще Рябу включил».
Некит: «Если брать выступления «Амкала» в Кубке России, я бы еще Костюкова добавил».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу «Это медиафутбол, бро»
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