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Алишер, Сычев, Маврин, Соснин: участники «Стола» обсудили шорт-лист лучших игроков года

Участники шоу «Это медиафутбол, бро» обсудили шорт-лист лучших игроков года.

Ежегодная церемония Winline Media Football Awards запланирована на ноябрь.

Некит: «Либо Алишер, либо Сычев, мне кажется. Если мы бы выиграли финал МФЛ-5, а Сыч сыграл бы на ноль, то вообще… Да, финал у него получился смазанным, но он нас туда вывел, сейчас у него «сухари», и если мы выиграем турнир, побеждая 1-0 с его сэйвами, то для меня Дима – один из претендентов».

Сева: «Мы обозначили шорт-лист: Маврин, Сыч и Алишер. Кто-то еще?».

Райзен: «Антон Соснин».

Сева: «Он заслужил. Незаметный герой. Но такие игроки редко получают «Золотой мяч». Обычно его вручают атакующим футболистам».

Федос: «Всегда хочется своих подтянуть, поэтому я бы еще Рябу включил».

Некит: «Если брать выступления «Амкала» в Кубке России, я бы еще Костюкова добавил».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу «Это медиафутбол, бро»
logoАнтон Соснин
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАртур Рябокобыленко
Степан Костюков
logoАмкал
logoФедор Маслов
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoНекит 2Drots
logoДмитрий Сычев
logoВасилий Маврин
logo«Райзен» Артем Кузьмин
Севастиан «Крысева» Терлецкий
logoАлишер Рахимов
logoWinline Кубок Медиалиги
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