Экс-генсек ФИФА: «Медиалига может стать инструментом взаимодействия с молодым поколением. Таким же, как искусство, культура, музыка»
– В рамках форума «Россия – спортивная держава» было принято решение о проведении чемпионата мира по медиафутболу. Назовите трех самых популярных людей в России, кто мог бы сыграть за сборную?
– Честно вам скажу, я даже не знаю таких людей. Если точнее, меня интересует не это. Для меня медиафутбольная лига – это явление, которое интересно целому поколению. То есть надо сохранить традиционный футбол с правилами, пусть они немного и различаются. И привнести то, что делает мир приятным для молодежи. Музыка, искусство… Это привносит что-то новое, динамичное.
Честно вам скажу, я не очень люблю социальные сети, разных блогеров и представителей других платформ. Но смотрю на то, что представляет собой мир сегодня. И думаю, что мы нашли то событие, которое предлагает этому миру отличный ответ.
– Какой же он?
– Влюбленность в футбол. А медиафутбол – это то, что востребовано молодым поколением. Он может стать инструментом взаимодействия с ним. Таким же, как искусство, культура, музыка и так далее, – сказал бывший генеральный секретарь ФИФА, ныне генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальк.
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