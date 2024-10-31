Экс-генсек ФИФА: «Медиалига может стать инструментом взаимодействия с молодым поколением. Таким же, как искусство, культура, музыка»

Экс-генсек ФИФА Жером Вальк высказался о Winline Медиалиге.

– В рамках форума «Россия – спортивная держава» было принято решение о проведении чемпионата мира по медиафутболу. Назовите трех самых популярных людей в России, кто мог бы сыграть за сборную?

– Честно вам скажу, я даже не знаю таких людей. Если точнее, меня интересует не это. Для меня медиафутбольная лига – это явление, которое интересно целому поколению. То есть надо сохранить традиционный футбол с правилами, пусть они немного и различаются. И привнести то, что делает мир приятным для молодежи. Музыка, искусство… Это привносит что-то новое, динамичное.

Честно вам скажу, я не очень люблю социальные сети, разных блогеров и представителей других платформ. Но смотрю на то, что представляет собой мир сегодня. И думаю, что мы нашли то событие, которое предлагает этому миру отличный ответ.

– Какой же он?

– Влюбленность в футбол. А медиафутбол – это то, что востребовано молодым поколением. Он может стать инструментом взаимодействия с ним. Таким же, как искусство, культура, музыка и так далее, – сказал бывший генеральный секретарь ФИФА, ныне генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальк.

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