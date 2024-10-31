  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Экс-генсек ФИФА: «Медиалига может стать инструментом взаимодействия с молодым поколением. Таким же, как искусство, культура, музыка»
0

Экс-генсек ФИФА: «Медиалига может стать инструментом взаимодействия с молодым поколением. Таким же, как искусство, культура, музыка»

Экс-генсек ФИФА Жером Вальк высказался о Winline Медиалиге.

– В рамках форума «Россия – спортивная держава» было принято решение о проведении чемпионата мира по медиафутболу. Назовите трех самых популярных людей в России, кто мог бы сыграть за сборную?

– Честно вам скажу, я даже не знаю таких людей. Если точнее, меня интересует не это. Для меня медиафутбольная лига – это явление, которое интересно целому поколению. То есть надо сохранить традиционный футбол с правилами, пусть они немного и различаются. И привнести то, что делает мир приятным для молодежи. Музыка, искусство… Это привносит что-то новое, динамичное.

Честно вам скажу, я не очень люблю социальные сети, разных блогеров и представителей других платформ. Но смотрю на то, что представляет собой мир сегодня. И думаю, что мы нашли то событие, которое предлагает этому миру отличный ответ.

– Какой же он?

– Влюбленность в футбол. А медиафутбол – это то, что востребовано молодым поколением. Он может стать инструментом взаимодействия с ним. Таким же, как искусство, культура, музыка и так далее, – сказал бывший генеральный секретарь ФИФА, ныне генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальк.

Детали ЧМ по медиафутболу: в ОАЭ в феврале, Медиалига делает с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции

Генсек Международной ассоциации дружбы: «Если геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Матч ТВ»
logoФИФА
logoЖером Вальк
logoМатч ТВ
logoWinline Медиалига
Чемпионат мира по медиафутболу
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков об игре сборной России с Медиалигой: «Матчи с официальными командами в приоритете»
11сегодня, 13:36
Генсек Международной ассоциации дружбы: «Если геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС»
3629 октября, 07:38
Экс-генсек ФИФА о выборе России хозяйкой ЧМ-2018: «На голосовавших не оказывалось давления. Что бы потом ни говорили, это лишь грусть от поражения. Тот ЧМ был лучшим»
628 октября, 15:01
Экс-генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести ЧМ когда-нибудь»
1224 октября, 16:39
Экс-генсек ФИФА Вальк о бане России: «Если тебя нет, то тебя просто нет. Пустота заполняется. Россия – значимый игрок в мировом спорте, рано или поздно вернется»
422 октября, 05:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-генсек ФИФА: «Если Месси с Роналду перейдут в медиафутбол, лига просто улетит на другую планету»
1024 минуты назад
Дмитрий Кузнецов против участия Крапа в матче 2Drots – «Родина Медиа»
сегодня, 18:12
Дзюба об игре сборной России с Медиалигой: «Если сборная выйдет в лучшем составе, у команды Медиалиги ноль шансов»
4сегодня, 17:21
«Амкал» провел товарищеский матч против тульского «Арсенала»
1сегодня, 16:54
Дзюба о скандале с Литвиным: «Я его не осуждаю. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»
48сегодня, 16:09
Дзюба о пинке Чужого: «Много негативных персонажей в медиафутболе, в «Амкале» тоже. Не хочу рекламировать этих полупокеров»
19сегодня, 15:05
Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды». При нем команда дошла до полуфинала Кубка Надежды
сегодня, 14:18
Дюков об игре сборной России с Медиалигой: «Матчи с официальными командами в приоритете»
11сегодня, 13:36
Президент Медиалиги: «Без букмекерских денег медиафутбол выживет. Плохо будет всему спорту, но не медиафутболу»
49сегодня, 13:16
«Кто такие Жека, Некит, Герман – не знаю. Ютуб? Его же заблокировали». Набабкин о Медиалиге
10сегодня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Осипов: «Будет очень круто, если Дзюба на пенсии сыграет за сборную Медиалиги на ЧМ»
вчера, 16:20
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
225 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19