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Генсек Международной ассоциации дружбы: «Если геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС»

Генсек Международной ассоциации дружбы рассказал, когда состоятся Игры дружбы.

Всемирные игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге в сентября 2024 года, но были перенесены на год. 

Генеральным секретарем Международной ассоциации дружбы (IFA) является Жером Вальк, бывший генсек ФИФА. 

– Мне кажется, с самого начала было немного сложно провести Всемирные игры дружбы, когда за одно лето проводятся Олимпийские и Паралимпийские игры, Игры БРИКС. Такое обилие крупных международных соревнований – это очень серьезный вызов для организаторов и спортсменов. Ты задаешь себе вопрос: а смогут ли топовые атлеты принять участие во всех турнирах, а сами соревнования пройти на высочайшем уровне?

Поэтому буду честен и откровенен: с момента, как я возглавил Международную ассоциацию дружбы, для меня было понятно, что вполне возможно мы не сможем провести Игры дружбы в 2024 году.

– Решение о переносе было верным? На какой стадии готовности были Игры дружбы?

– Потребовалось определенное время, чтобы принять окончательное решение о переносе Игр. Это правда, что каждый день, пока мы ждали возможного переноса, делал их организацию немного сложнее. Вопрос в том, что можно иметь лучшую спортивную инфраструктуру, но в соревнованиях не примут участие лучшие спортсмены из разных стран, программа Игр будет представлена не всеми видами спорта. Это не обеспечит качество с точки зрения потенциальных результатов.

Было время, когда речь шла не о готовности Игр дружбы, не об инфраструктуре, которая в России на высочайшем уровне, не о силе России, чтобы убедиться, что все будет идеально организовано, а о том, кто будет частью этих соревнований. Это было главной причиной для того, чтобы спросить или подумать о переносе.

– Когда они состоятся и где?

– Может быть, в следующем году. Может быть, через год. Многое будет зависеть от ситуации в мире. Игры стали бы идеальным мероприятием для продвижения дружбы, но пока существует конфликт, Игры дружбы в России потенциально столкнутся с той же проблемой в отношении спортсменов даже в 2025 или 2026 году.

Буду предельно честным: если ситуация в мире будет меняться, то соревнования должны пройти в России в 2026 году. Это было бы идеальным временем для турнира. Если же геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС, – сказал Вальк. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
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Политика
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Игры дружбы
Международная ассоциация дружбы
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