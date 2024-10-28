Экс-генсек ФИФА о выборе России хозяйкой ЧМ-2018: «На голосовавших не оказывалось давления. Что бы потом ни говорили, это лишь грусть от поражения. Тот ЧМ был лучшим»

Экс-генсек ФИФА Жером Вальк рассказал о процессе выбора России хозяйкой ЧМ-2018.

Во втором туре голосования российская заявка набрала 13 голосов, заявка Испании и Португалии – 7 голосов, а заявка Бельгии и Нидерландов – 2 голоса.

– Правда ли, что русские готовы свернуть горы ради достижения своих целей? Говорят, что дорожная карта к чемпионату мира была настолько впечатляющей, что повлияла на решение чиновников ФИФА.

– Я занимался подготовкой к чемпионату мира на протяжении пяти лет – до 2015 года, когда вынужден был покинуть ФИФА . Уверен, что в оставшиеся три года до старта турнира все продолжилось так же, как и при мне.

У меня были прекрасные отношения с главой российского оргкомитета Алексеем Сорокиным , на протяжении всего времени его команда и города доказывали, что они способны реализовать проект. В итоге все мы видели, что все гарантии ФИФА со стороны России были выполнены.

– Английские СМИ и чиновники были очень обеспокоены, когда чемпионат мира сначала отдали России, а затем Катару. Вы чувствовали эту политическую напряженность, что ФИФА обвиняют в каких‑то нечестных выборах? И как справлялись с этим давлением?

– Действительно, много было всего сказано о решении, принятом членами исполнительного комитета ФИФА по чемпионатам мира 2018 и 2022 годов.

Я был в комнате, где проходило голосование, по каждому турниру они были отдельными. Могу сказать с полной уверенностью: на голосовавших не оказывалось никакого давления, это были их собственные решения.

В итоге мы увидели, что чемпионат мира 2018 года, как и четыре года спустя, прошел на высоком уровне, был лучшим. Уверен, таким же будет чемпионат мира в 2026 году, который проведут США, Канада и Мексика.

В конце концов, в футболе важно только первое место, и, если вас избрали хозяином чемпионата мира 2 декабря 2010 года в Цюрихе, другие страны будут вам – России и Катару – завидовать.

Поэтому, что бы ни говорили люди после решения исполкома ФИФА, это было лишь выражением грусти и печали от поражения, – сказал бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк .