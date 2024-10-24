Экс-генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести ЧМ когда-нибудь»

Экс-чиновник ФИФА считает, что Россия сможет принять чемпионат мира в будущем.

ЧМ-2018 в России прошел в 11 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Калининграде и Волгограде.

– Вы организовали два чемпионата мира – в 2010 и 2014 годах – и не успели поучаствовать в организации турнира в России. Как думаете, Россия еще сможет когда-нибудь принять такой большой турнир?

– Почему нет? Все возможно. У каждой страны есть шанс, и Россия когда-нибудь тоже получит возможность еще раз провести чемпионат мира, – сказал бывший генеральный секретарь ФИФА , ныне генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальк .