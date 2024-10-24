Экс-генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести ЧМ когда-нибудь»
Экс-чиновник ФИФА считает, что Россия сможет принять чемпионат мира в будущем.
ЧМ-2018 в России прошел в 11 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Калининграде и Волгограде.
– Вы организовали два чемпионата мира – в 2010 и 2014 годах – и не успели поучаствовать в организации турнира в России. Как думаете, Россия еще сможет когда-нибудь принять такой большой турнир?
– Почему нет? Все возможно. У каждой страны есть шанс, и Россия когда-нибудь тоже получит возможность еще раз провести чемпионат мира, – сказал бывший генеральный секретарь ФИФА, ныне генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальк.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости