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«Это рофлотурнир. У МФЛ другой статус». Егоров о Кубке Медиалиги

Дмитрий Егоров высказался о Winline Кубке Медиалиги.

«Мы видим, что, конечно, это не МФЛ. Сезон Медиалиги – это одно. Стадионы чемпионата мира, понятная схема. А это какой-то рофлотурнир.

Не понятно, кто с кем сыграет, как распределяются места. Не понятно, когда вылетает «Десятка», которая играла только с топами, а кто-то набирал очки с командами послабее, тратя меньше сил. Получился какой-то экспериментальный турнир. Вылетели и вылетели. Обидно, конечно.

Можно ли считать победителя Кубка Лиги полноценным чемпионом Медиалиги? Нет, конечно. Есть сезоны, а есть кубок. Кубок – это кубок. Здесь законы логики не действуют. Это абсолютно бредовый турнир в плане логики. Он интересный, он прикольный. Но это не МФЛ. У МФЛ другой статус», – сказал президент БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«БроукБойз» проиграли «Титану» (0:1) в 1/4 финала Winline Кубка Медиалиги и покинули турнир.

«Боковые, вас на «Авито» ищут?» Ооочень странное решение судьи в Кубке Медиалиги – из-за него вылетели «Броуки»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoЛФК «Титан»
logoWinline Кубок Медиалиги
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