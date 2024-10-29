Гооге – в символической сборной тура. Нападающий «Ромы» стал единственным представителем Кубка Надежды

Антон Гооге попал в символическую сборную тура по версию подписчиков.

Форвард «Ромы » стал лучшим бомбардиром Winline Кубка Надежды. Игрок отметился 8 голами.

Лучший бомбардир Кубка Лиги игрок «Банки» Кашай забил 6 голов.

В символическую сборную 1/4 финала Кубка Лиги и финала Кубка Надежды помимо Антона Гооге попали 4 представителя «Родины Медиа»: Алексей Клюкин, Мура, Прокоп и Евгений Макеев, 2 игрока «Броуков»: Киря и Мэджик, 2 футболиста Lit Energy: Константин Морозов и Руслан Курбанов, 2 полузащитника «Титана»: Сирот и Гама.