Гооге – в символической сборной тура. Нападающий «Ромы» стал единственным представителем Кубка Надежды
Антон Гооге попал в символическую сборную тура по версию подписчиков.
Форвард «Ромы» стал лучшим бомбардиром Winline Кубка Надежды. Игрок отметился 8 голами.
Лучший бомбардир Кубка Лиги игрок «Банки» Кашай забил 6 голов.
В символическую сборную 1/4 финала Кубка Лиги и финала Кубка Надежды помимо Антона Гооге попали 4 представителя «Родины Медиа»: Алексей Клюкин, Мура, Прокоп и Евгений Макеев, 2 игрока «Броуков»: Киря и Мэджик, 2 футболиста Lit Energy: Константин Морозов и Руслан Курбанов, 2 полузащитника «Титана»: Сирот и Гама.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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