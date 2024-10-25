  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о разводе с Булановой: «Людям платят за хождение с канала на канал по 200-300 тысяч. Мне предлагали за 500 тысяч наговорить всякое про нее. По их сценарию – миллион»
16

Радимов о разводе с Булановой: «Людям платят за хождение с канала на канал по 200-300 тысяч. Мне предлагали за 500 тысяч наговорить всякое про нее. По их сценарию – миллион»

Владислав Радимов рассказал об освещении развода с Татьяной Булановой на ТВ.

– Из интервью Татьяны: «Когда Влада в шутку называли «Булановым», он дико бесился».

– Полное вранье. Но мне плевать, пускай рассказывает.

– В том же интервью прозвучало – будто вы завидовали ее популярности.

– Да вы с ума сошли, что ли?!

– Вот и нам показалось – что-то странное.

– Популярности точно не завидовал. Как вы себе это представляете? Я, наоборот, был рад, что у меня такая известная жена.

– Наверняка друзья говорят – бывшая супруга в интервью периодически вставляет какие-то шпильки.

– Мне все равно. Ей хочется – пусть!

Знаете, одно время какая-то девица ходила по центральным каналам и рассказывала, что она – моя гражданская жена. Под нее отводили прайм-тайм, зарабатывала деньги. Для меня это было как гром среди ясного неба.

– Речь о Юлии Изотовой, вашей бывшей спутнице?

– Нет. Какая-то фитнес-ведущая. Естественно, всем каналам выгодно, такая тема – «разрыв с Булановой», «треугольник»...

Первый раз увидел – было не по себе. На второй понял, что это полная херня. А после третьего прайм-тайма стало вообще плевать, кто что говорит.

– Вы ее даже не знали?

– Знал. Правильнее сказать – видел.

– Между вами ничего не было?

– Нет, конечно. Человеку платят за то, что ходит с канала на канал. Покопайтесь в интернете – найдете кучу небылиц. Мне это сегодня абсолютно неинтересно. Зато после такого легко было вписаться в Медиалигу.

Все, что там говорят и пишут, мне до одного места. Смеюсь: «Про мой развод на Первом в лучшее время рассказывали – что вы мне со своим YouTube?»

– Сколько платят за такие эфиры?

– 200-300 тысяч. Мне тоже предлагали прийти, наговорить всякого про Буланову. Стало интересно, уточнил: «Сколько?» – «500 тысяч!»

– Неплохо.

– Говорю этим предлагающим: допустим, вы составляете свой сценарий. Я прихожу и рассказываю все, что вы придумаете. Сколько заплатите? «Миллион!» Ладно, отвечаю. Готовьтесь.

– Не пошли?

– Не пошел, – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.

Радимов о разводе с Булановой: «Мне стало все равно, что происходит вокруг, казалось, жизнь закончилась. Вместо этого получился прекрасный новый этап, без Насти я бы пристрастился бы к алкоголю»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoПервый канал
Татьяна Буланова
девушки и спорт
logoYouTube
logoСпорт-Экспресс
деньги
logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о разводе с Булановой: «Мне стало все равно, что происходит вокруг, казалось, жизнь закончилась. Вместо этого получился прекрасный новый этап, без Насти я бы пристрастился бы к алкоголю»
17сегодня, 08:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Фомин: «Зенит» – гегемон российского футбола, выиграл РПЛ шесть раз подряд. Всегда побеждать невозможно, когда-нибудь чемпионом станет другая команда»
7 минут назад
Анчелотти о класико: «Сложно назвать фаворита, но ничто не мешает мне спать по ночам. У них очень смелая команда, нужно подготовиться. Уважаем «Барсу» Флика так же, как и при Хави»
10 минут назад
Гути о класико: «Реал» победит, но с трудом – «Барса» очень хорошо играет. Будет много голов»
1521 минуту назад
Нигматуллин о матчах с Брунеем и Сирией: «Англия и Германия пока не хотят играть с нами – боятся. Выбираем по остаточному принципу, это совершенно не наш уровень»
628 минут назад
Депутат Милонов о Мостовом: «Готовы позвать на стажировку в Госдуму. Человек найдет себя в новой роли, может. Много депутатов занимаются спортом»
3740 минут назад
Экс‑гендиректора «Тамбова» Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это ее второй условный срок по делам клуба
741 минуту назад
«Аэрофутбол» – игра детства. Сыграем?
47 минут назадСпецпроект
Погба может перейти в «Аль-Наср» Роналду. «Марсель» и «Лос-Анджелес» – в числе претендентов на хавбека (TEAMtalk)
6сегодня, 10:47
Мостовой о Дугласе в сборной России: «Зачем ему это? Бруней громить? И без него найдутся желающие»
12сегодня, 10:43
Игрок «Лилля» и Косово Жегрова достал флаг Албании после победы над «Атлетико». Партнеры вместе с ним показывали орла с албанского герба в раздевалке
7сегодня, 10:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Титов, Аленичев, Самедов, Павлюченко, Колодин, Семшов сыграют в матче памяти Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо»
222 минуты назад
Сильянов о «Золотом мяче»: «Беллингем что творил, все делал для команды! Винисиус всегда разрывает, может сам гол сделать. Отдал бы кому-то из них»
34 минуты назад
Генсек РФС о матчах России в Краснодаре и Волгограде: «Рассматривали южные регионы, теплая погода влияет на посещаемость. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА»
149 минут назад
Агент Виллиана Жозе: «Неправда, что он хочет вернуться в Испанию. У него контракт со «Спартаком», и он счастлив в России»
350 минут назад
Для Рахимова матч «Рубина» с «Оренбургом» станет решающим. В случае отставки его место может занять Федотов (Иван Карпов)
18сегодня, 10:18
Президент «Милана» за игру с «Болоньей» без зрителей или на нейтральном поле. Завтрашний матч могут перенести из-за наводнения
3сегодня, 10:12
«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен Гюлер. 19-летний хавбек провел 292 минуты за «Реал» в этом сезоне (Caught Offside)
13сегодня, 09:39
Даниил Денисов: «У «Спартака» есть ресурс дойти до финала Кубка и сократить отрыв в РПЛ. У нас будет стабильность в игре и результатах, надеюсь»
15сегодня, 09:00
Калабрия покинет «Милан» зимой или летом. Капитан готов продлить контракт с зарплатой 2 млн евро в год, но клуб не выражает желания (Calciomercato)
5сегодня, 08:55
«Милан» и Рейндерс обсуждают продление контракта. Текущий рассчитан до 2028-го
4сегодня, 08:15