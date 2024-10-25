Радимов о разводе с Булановой: «Людям платят за хождение с канала на канал по 200-300 тысяч. Мне предлагали за 500 тысяч наговорить всякое про нее. По их сценарию – миллион»
– Из интервью Татьяны: «Когда Влада в шутку называли «Булановым», он дико бесился».
– Полное вранье. Но мне плевать, пускай рассказывает.
– В том же интервью прозвучало – будто вы завидовали ее популярности.
– Да вы с ума сошли, что ли?!
– Вот и нам показалось – что-то странное.
– Популярности точно не завидовал. Как вы себе это представляете? Я, наоборот, был рад, что у меня такая известная жена.
– Наверняка друзья говорят – бывшая супруга в интервью периодически вставляет какие-то шпильки.
– Мне все равно. Ей хочется – пусть!
Знаете, одно время какая-то девица ходила по центральным каналам и рассказывала, что она – моя гражданская жена. Под нее отводили прайм-тайм, зарабатывала деньги. Для меня это было как гром среди ясного неба.
– Речь о Юлии Изотовой, вашей бывшей спутнице?
– Нет. Какая-то фитнес-ведущая. Естественно, всем каналам выгодно, такая тема – «разрыв с Булановой», «треугольник»...
Первый раз увидел – было не по себе. На второй понял, что это полная херня. А после третьего прайм-тайма стало вообще плевать, кто что говорит.
– Вы ее даже не знали?
– Знал. Правильнее сказать – видел.
– Между вами ничего не было?
– Нет, конечно. Человеку платят за то, что ходит с канала на канал. Покопайтесь в интернете – найдете кучу небылиц. Мне это сегодня абсолютно неинтересно. Зато после такого легко было вписаться в Медиалигу.
Все, что там говорят и пишут, мне до одного места. Смеюсь: «Про мой развод на Первом в лучшее время рассказывали – что вы мне со своим YouTube?»
– Сколько платят за такие эфиры?
– 200-300 тысяч. Мне тоже предлагали прийти, наговорить всякого про Буланову. Стало интересно, уточнил: «Сколько?» – «500 тысяч!»
– Неплохо.
– Говорю этим предлагающим: допустим, вы составляете свой сценарий. Я прихожу и рассказываю все, что вы придумаете. Сколько заплатите? «Миллион!» Ладно, отвечаю. Готовьтесь.
– Не пошли?
– Не пошел, – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.
Радимов о разводе с Булановой: «Мне стало все равно, что происходит вокруг, казалось, жизнь закончилась. Вместо этого получился прекрасный новый этап, без Насти я бы пристрастился бы к алкоголю»
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