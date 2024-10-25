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Дмитрий Егоров: «Хочу, чтобы Филимонов не сильно расстраивался, но в следующий раз в таком же эпизоде принял решение в пользу «Броуков»

Дмитрий Егоров высказался о судействе в матче 1/8 финала Winline Кубка Лиги.

«Было нервно, зато весело. Чуть-чуть в этот скучный турнир добавили медиафутбола. У нас с пацанами из «Чисто Питер» после игры все нормально.

Фил [Александр Филимонов] молодец. Он прекрасно понял, что «Чисто Питер» забил второй мяч из офсайда. Любой, кто хоть немного разбирается в геометрии, поймет, что было вне игры. Фил четко объяснить на повторе это не мог. Поэтому оставил решение судьи, что правильно, по идее.

Я брал челлендж с мыслью, что Фил будет возвращать. И в принципе угадал его психологию. Когда он начал возвращать, на него, видимо, надавили Лапочкин, Радимов и все остальные уважаемые люди, он понял, что чересчур перевозвращал, и тут ему нужно было откатить. А откатить ему помогли комментаторы. Поэтому он вернул, понял, что перевернул, потом откатил. Такая была стратегия.

У Фила много сложных эпизодов в этом году. Я хочу, чтобы он не сильно расстраивался, но в следующий раз в таком же решении по офсайду принял решение в пользу «Броуков».

Если бы эти ошибки привели к другому исходу, я бы расстроился. Потому если бы мы проиграли, то мы бы оправдывали свое поражение исключительно судейскими ошибками, а не хотелось бы оправдываться.

Из оставшихся команд выделил бы «Броуков». «Амкал»много выиграл в группе, но самое главное в плей-офф», – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Арбитр матча «БроукБойз» – «Чисто Питер» Александр Филимонов принял решение пропустить остаток Кубка Лиги из-за ошибки в игре.

«БроукБойз» обыграли «Чисто Питер» (3:2), дважды отыгравшись по ходу матча, и пробились в 1/4 финала Кубка Медиалиги, где встретятся с «Титаном».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logoЧисто Питер
logoWinline Кубок Медиалиги
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