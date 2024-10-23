«Чисто Питер» спаслись от пенальти в 1/8 – помог гениальный челлендж.
Чуть не увели команду с поля.
В Winline Кубке Медиалиги стартовал плей-офф. В первом матче 1/8 зарубились «БроукБойз» и «Чисто Питер» (3:2), а игра запомнилась классным решением питерцев – они спаслись от уже поставленного пенальти.
Реакция «ЧП» на пенальти: главный тренер пытался увести команду, а Радимов говорил, что бессмысленно играть в Медиалиге
В середине второго тайма защитник «Чисто Питер» Ефрем Вартанян подыграл рукой в своей штрафной. К этому моменту счет в матче был 2:2.
«Броуки» взяли челлендж, и главный арбитр Александр Филимонов после видеоповтора поставил пенальти. Важно: Филимонов признал, что Вартанян подыграл себе случайно, но решение изменить не мог.
«Если бы рука шла вниз – это одно. В момент попадание он делает движение [рукой] на увеличение. Я не виноват, что это несчастный случай», – объяснял арбитр.
«Чисто Питер» не согласились с решением.
«Смотри, в прошлом году ровном на этом же поле, момент один в один за две минуты до конца, – спорил Владислав Радимов, спортивный директор. – Рука идет вниз. Ты посмотри. Вы определиться не можете? Точно такой же момент: нам не ставят, мы вылетаем по пенальти. Какой смысл нам играть в Медилиге, если такое творится?»
Главный тренер питерцев Денис Бушуев попытался увести команду с поля: снял петличку и призывал игроков уходить. В трансляцию попал диалог Бушуева и президента «ЧП» Ильи Балакирева: «А смысл уводить, Дмитрич?» – «А что? Ну давай дальше это будем делать. Судьи будут дальше так судить. Ну кто-то должен что-то делать».
«У вас команда бомжей» – «Ты по мячу через раз попадал». Перепалка Радимова и Дьякова после отмены пенальти
В это время «Броуки» готовились бить пенальти – на точку даже встал форвард Мазур.
Но «Чисто Питер» не успокоилась. Сначала попытались взять челлендж на повторный просмотр этого эпизода – оказалось, что это запрещено правилами. Тогда питерцы взяли челлендж на просмотр фола на Вартаняне – по их версии форвард Максим Майоров подталкивал защитника.
Филимонов пересмотрел повтор и отменил пенальти – вместо него назначил штрафной в сторону «Броуков».
Главный тренер Виталий Дьяков сначала обратился к главному арбитру – намекнул, что Филимонов изменил решение из-за Сергея Лапочкина. Бывший арбитр ФИФА работает в штабе «Чисто Питер» и присутствует на бровке: «Ты этого Лапочкина боишься. К вам ни у кого нет уважения, потому что вы ##### [ерунду] судите».
Сразу после завязалась перепалка между Радимов и Дьяковым.
Радимов: «Ты за словами следи!»
Дьяков: «У вас команда бомжей!»
Радимов: «Ты че #####? Ты вообще кто? По мячу через раз попадал, ####### тут! Урод, #####!
Ты #####, сука, если еще раз про этот город что-то скажешь! Иди отсюда, мудак #####!»
Дьяков: «А ты куда попадал? Иди Буланову послушай!»
Что еще было в матче? Оба команды классно забивали, решающий гол – за две минуты до конца
Матч запомнился яркой игрой в атаке от обеих команд.
Счет открыл «Чисто Питер» – Дровосек вколотил безумным дальним ударом.
Второй от питерцев – разыграли комбинацию с неочевидным пасом в штрафную. «Броуки» настаивали на том, что Бага был в офсайде, но на видеоповторе Филимонов не заметил вне игры.
«Броуки» ответили классной комбинацией: Cухомлинов запустил атаку, Алишер в касание отпасовал, а Майрович замкнул.
В итоге «Броуки» победили: после отмены пенальти они организовали навал, и за две минуты до финального свистка Руслан Розыев реализовал выход один на один.
Теперь «Броуки» сразятся с победителем пары Rocket Team – «Титан».
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