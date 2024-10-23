«Чисто Питер» спаслись от пенальти в 1/8 – помог гениальный челлендж.

Чуть не увели команду с поля.

В Winline Кубке Медиалиги стартовал плей-офф. В первом матче 1/8 зарубились «БроукБойз» и «Чисто Питер» (3:2), а игра запомнилась классным решением питерцев – они спаслись от уже поставленного пенальти.

Реакция «ЧП» на пенальти: главный тренер пытался увести команду, а Радимов говорил, что бессмысленно играть в Медиалиге

В середине второго тайма защитник «Чисто Питер» Ефрем Вартанян подыграл рукой в своей штрафной. К этому моменту счет в матче был 2:2.

«Броуки» взяли челлендж, и главный арбитр Александр Филимонов после видеоповтора поставил пенальти. Важно: Филимонов признал, что Вартанян подыграл себе случайно, но решение изменить не мог.

«Если бы рука шла вниз – это одно. В момент попадание он делает движение [рукой] на увеличение. Я не виноват, что это несчастный случай », – объяснял арбитр.

«Чисто Питер» не согласились с решением.

«Смотри, в прошлом году ровном на этом же поле, момент один в один за две минуты до конца, – спорил Владислав Радимов, спортивный директор. – Рука идет вниз. Ты посмотри. Вы определиться не можете? Точно такой же момент: нам не ставят, мы вылетаем по пенальти. Какой смысл нам играть в Медилиге, если такое творится?»

Главный тренер питерцев Денис Бушуев попытался увести команду с поля: снял петличку и призывал игроков уходить. В трансляцию попал диалог Бушуева и президента «ЧП» Ильи Балакирева: «А смысл уводить, Дмитрич?» – «А что? Ну давай дальше это будем делать. Судьи будут дальше так судить. Ну кто-то должен что-то делать».

«У вас команда бомжей» – «Ты по мячу через раз попадал». Перепалка Радимова и Дьякова после отмены пенальти

В это время «Броуки» готовились бить пенальти – на точку даже встал форвард Мазур.

Но «Чисто Питер» не успокоилась. Сначала попытались взять челлендж на повторный просмотр этого эпизода – оказалось, что это запрещено правилами. Тогда питерцы взяли челлендж на просмотр фола на Вартаняне – по их версии форвард Максим Майоров подталкивал защитника.

Филимонов пересмотрел повтор и отменил пенальти – вместо него назначил штрафной в сторону «Броуков».

Главный тренер Виталий Дьяков сначала обратился к главному арбитру – намекнул, что Филимонов изменил решение из-за Сергея Лапочкина. Бывший арбитр ФИФА работает в штабе «Чисто Питер» и присутствует на бровке: «Ты этого Лапочкина боишься. К вам ни у кого нет уважения, потому что вы ##### [ерунду] судите» .

Сразу после завязалась перепалка между Радимов и Дьяковым.

Радимов: «Ты за словами следи!»

Дьяков: «У вас команда бомжей!»

Радимов: «Ты че #####? Ты вообще кто? По мячу через раз попадал, ####### тут! Урод, #####!

Ты #####, сука, если еще раз про этот город что-то скажешь! Иди отсюда, мудак #####!»

Дьяков: «А ты куда попадал? Иди Буланову послушай!»

Что еще было в матче? Оба команды классно забивали, решающий гол – за две минуты до конца

Матч запомнился яркой игрой в атаке от обеих команд.

Счет открыл «Чисто Питер» – Дровосек вколотил безумным дальним ударом.

Второй от питерцев – разыграли комбинацию с неочевидным пасом в штрафную. «Броуки» настаивали на том, что Бага был в офсайде, но на видеоповторе Филимонов не заметил вне игры.

«Броуки» ответили классной комбинацией: Cухомлинов запустил атаку, Алишер в касание отпасовал, а Майрович замкнул.

В итоге «Броуки» победили: после отмены пенальти они организовали навал, и за две минуты до финального свистка Руслан Розыев реализовал выход один на один.

Теперь «Броуки» сразятся с победителем пары Rocket Team – «Титан».

«Лежал и думал: «Я – наркоман, хочется еще». Бартез из «ЧП» – о победе над зависимостью и будущем медиафутбола