«БроукБойз» играют против «Чисто Питер» в 1/8 финала Кубка Медиалиги
«БроукБойз» и «Чисто Питер» встречаются в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 1/8 финала
23 октября, среда
«БроукБойз» – «Чисто Питер» – 1:1 (0:1, второй тайм)
Голы: 0:1 – Слащев (17), 1:1 – Мазур (29).
«БроукБойз»: Н. Зириков, Сухомлинов, Киряков, Жекич, Коробов, Данилин, Мазуров, Соснин, Белга, Майрович, Яковлев.
«Чисто Питер»: Мухин, Лебедев, Слащев, Вяткин, Воробьев, Батов, Котов, Семенчук, Победимов, Пунтус, Вартанян.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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