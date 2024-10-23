Внук Яшина нанес симоволический удар по мячу в матче Кубка Медиалиги «БроукБойз» – «Чисто Питер»
Василий Фролов нанес символический удар по мячу в матче Winline Кубка Медиалиги.
Внук Льва Яшина Василий Фролов стал гостем матча «БроукБойз» – «Чисто Питер», который проходит в рамках 1/8 финала Кубка Медиалиги.
22 октября бывшему вратарю «Динамо» и сборной СССР могло бы исполниться 95 лет.
Кубок Медиалиги – осенний турнир, проводимый Winline Медиалигой.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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