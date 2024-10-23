Внук Яшина нанес симоволический удар по мячу в матче Кубка Медиалиги «БроукБойз» – «Чисто Питер»

Василий Фролов нанес символический удар по мячу в матче Winline Кубка Медиалиги.

Внук Льва Яшина Василий Фролов стал гостем матча «БроукБойз » – «Чисто Питер », который проходит в рамках 1/8 финала Кубка Медиалиги.

22 октября бывшему вратарю «Динамо» и сборной СССР могло бы исполниться 95 лет.

Кубок Медиалиги – осенний турнир, проводимый Winline Медиалигой .