«Родина Медиа» бьется с Fight Nights в 1/8 финала Кубка Медиалиги
«Родина Медиа» играет с Fight Nights в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 1/8 финала
23 октября, среда
«Родина Медиа» – Fight Nights – 0:1 (0:0, второй тайм)
Гол: 0:1 (Макеев, автогол).
«Родина Медиа»: Клюкин, Мурадов, Поникаров, Макеев, Мусса, Несговоров, Алекс, Лобкарев, Кудряшов, Гуди, Шакир.
Fight Nights: Лукичев, Матвийчук, Кокаев, Долгушин, Лысов, Гадзаов, Горбанец, Аба, Барышев, Островский, Щербак.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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