«Скорее всего будет другой вектор развития». Идову о невыходе ФК «10» в плей-офф
«Десятка» заняла 11-е место в Winline Кубке Медиалиги и не вышла в плей-офф.
«Было собрание [перед туром], приезжало руководство. Сказали, что думают по ситуации. Нет игроков, которые железно останутся. Скорее всего будет другой вектор развития.
Перестройка? Тяжело говорить, надо подумать в каких моментах, и нужна ли вообще. Тут не игрокам решать. Руководство вместе со штабом посмотрит, проанализирует групповой этап, примет какие-то выводы.
Понятное дело, никому не хочется, чтобы была какая-нибудь глобальная перестройка, чтобы костяк уходил. Потому что в прошлом сезоне, в Кубке Лиги был хороший коллектив независимо от результата. Поэтому тут уже как руководство решит, мы воспримем нормально, рабочий процесс.
Результат не дали, поэтому могут распоряжаться и управлять, как посчитают нужно. Потому что в конечном итоге результата нет. Вообще без разницы какая игра с учетом того. Все помнят счет. Результата нет. Это самое важное», – рассказал защитник ФК «10» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.
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