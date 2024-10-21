«Скорее всего будет другой вектор развития». Идову о невыходе ФК «10» в плей-офф

Брайн Идову высказался о неудовлетворительных результатах ФК «10».

«Десятка» заняла 11-е место в Winline Кубке Медиалиги и не вышла в плей-офф.

«Было собрание [перед туром], приезжало руководство. Сказали, что думают по ситуации. Нет игроков, которые железно останутся. Скорее всего будет другой вектор развития.

Перестройка? Тяжело говорить, надо подумать в каких моментах, и нужна ли вообще. Тут не игрокам решать. Руководство вместе со штабом посмотрит, проанализирует групповой этап, примет какие-то выводы.

Понятное дело, никому не хочется, чтобы была какая-нибудь глобальная перестройка, чтобы костяк уходил. Потому что в прошлом сезоне, в Кубке Лиги был хороший коллектив независимо от результата. Поэтому тут уже как руководство решит, мы воспримем нормально, рабочий процесс.

Результат не дали, поэтому могут распоряжаться и управлять, как посчитают нужно. Потому что в конечном итоге результата нет. Вообще без разницы какая игра с учетом того. Все помнят счет. Результата нет. Это самое важное», – рассказал защитник ФК «10» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.