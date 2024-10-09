«Хочется больше голов от ребят, тем более, они могут это делать». Некит о нападающих 2Drots

Некит ждет, когда нападающие 2Drots начнут забивать.

– Ваши нападающие не забивают 12 игр подряд.

– Не знаю, что с этим сделать. Надеюсь, прорвет. Забил Курза, но судья нашел офсайд.

Где-то Прош не забивает в пустые ворота, где-то Гаучо. Главное, что эти моменты вообще есть. Но, конечно, хочется больше голов от ребят, осознавая, что они могут это делать. Они талантливые нападающие, которые могут и должны забивать.

Отменили второй гол в ворота FN? Там был офсайд – сначала по повтору судья это не определил. В итоге лайнсмен сказал ему, что офсайд был. Странно, почему лайнсмен ждал, пока судья пройдет и посмотрит ВАР, покажет, что это гол, и почему только потом он сказало об офсайде. Можно было до ВАРА подойти, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Последний раз нападающие 2Drots забивали в 1/4 финала Winline Медиалиги. Голом в ворота «Амкала» отличился Прош.